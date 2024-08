Šok poraz srpskih basketaša: Ostali bez medalje na Olimpijskim igrama, sad su opet na ivici ispadanja!

Basketaši Srbije poraženi su u prvom meču na Evropskom prvenstvu.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Nakon razočaravajućeg nastupa na Olimpijskim igrama gdje je tim Srbije ostao bez medalje, basketaši su jako loše startovali i na Evropskom prvenstvu. U prvom meču su izubili od Španije 21:15, a priliku da poprave utisak imaće od 22:20 protiv Njemačke kada igraju za prolaz dalje.

Španija je mnogo bolje otvorila meč, dali su dvojku, ali je Kojić poenima donio prednost od 4:2 Srbiji. Igralo se koš za koš, ali su uspjeli da se odlijepe na 9:5 Španci, a sa dvije dvojke su na četiri minuta do kraja otišli na 15:11. Brzim poenima Srbija je stigla do 15:14, ali to je bilo sve što su mogli. Španci su ubilježili sigurnu pobjedu i upalili alarme u srpskom timu.

Srbija je petostruki uzastopni šampion Evrope, a na ovom meču Nemanja Barać je bio najefikasniji sa šest poena. Marko Branković je dao četiri, Stefan Kojić tri, a Strahinja Stojačić samo dva. Kod Španije Karlos Martines je imao devet, a Unai Mendikote sedam.

Iz svake grupe po dvije reprezentacije idu u četvrtinale, a grupa A, u kojoj je Srbija, se ukršta sa grupom C. Sa Njemačkom igraju za prolaz dalje i drugo mjesto, a u grupi C je do sada odigran samo jedan meč i Holandija je savladala Azerbejdžan. Treći tim u toj grupi je Austrija.