Novak i Srbi na US Openu - namjestilo im se najgore!

Novak Đoković i ostali srpski teniseri i teniserke počinju US Open. Moglo je i dosta bolje da im se namjesti...

Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Počinje US Open! Cijela Srbija čeka da se Novak Đoković pojavi na terenu prvi put otkako je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu, ali on nije jedini predstavnik Srbije. Cijela Amerika će gledati u 16-godišnju Ivu Jović, Nina Stojanović će se takmičiti u ženskom dublu, dok će pored Novaka u muškom singlu igrati Miomir Kecmanović, Dušan Lajović, Laslo Đere kao i Hamad Međedović koji je prošao kvalifikacije.

Program počinje oko 17 časova po srpskom vremenu kada će krenuti veliki broj mečeva u oba singla, dok dublovi neće odmah krenuti već nekoliko dana kasnije. Prvog dana će Srbija gledati nekoliko mečeva, ali neće Novak biti prvi! Ipak, žrijeb je baš bio loše nastrojen prema srpskim teniserima, ali nadamo se da mogu do nekog iznenađenja.

NOVAK U NAJGOREM TERMINU

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Nije moglo gore, iskreno. Najbolji teniser svijeta igraće meč prvog kola u večernjem terminu i to kao drugi na centralnom terenu "Artur Eš". Večernji program počinje od 1:00 po našem vremenu, tako da Đoković neće na teren prije 3:00. To nikako ne valja jer za one koji hoće da gledaju Novaka nema spavanja.

OSTALI KAO BOSI PO TRNJU

Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Miomir Kecmanović je još i dobro prođao. Prvi će na teren oko 20 časova, protivnik mu je Jošihito Nišioka i u drugom kolu ide na Rajlija Opelku ili Lorenca Musetija. Drugi će na teren oko 22 Laslo Đere koji je ispao iz prvih 100 i hitno su mu potrebni bodovi. Rival će mu biti Jan Lenard Štruf, 35. na svijetu, a ako to prođe ide na Novaka Đokovića! Hamad Međedović igra sutradan oko 17 časova i ide na Fabijana Marošana, a ako prođe može da se sastane sa Dušanom Lajovićem. Mada bi to bila senzacija jer Lajović od 23 časa u utorak igra protiv Danila Medvedeva!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!