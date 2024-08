Medvedev udario na Sinera, bijesan je zbog dopinga: Kokain ti je u krvi, a ti nikad ništa nisi uzimao? Zamisli!

Danil Medvedev je jasno rekao da smatra da Janik Siner treba da bude kažnjen.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Danil Medvedev je prošao u drugo kolo US Opena nakon pobede nad srpskim teniserom Dušanom Lajovićem, a nakon tog meča novinari su ga na konferenciji pitali i o Janiku Sineru i njegovim doping testovima. Italijan koji je trenutno prvi na svijetu pao je dva puta na testu, ali nije kažnjen i presuđeno je da nije kriv, a Rus se ne slaže sa tim. Imao je burnu konferenciju za medije i javno rekao da mu se ne sviđa to što Siner nije kažnjen.

"Vidite, samo Janik zna šta se tačno desilo, mi ne možemo znati. Niko ne može da zna tačnu istinu osim njega, njegovog tima i možda nezavisnog suda. Nadam se da je situacija ista za svakog igrača, da svaki igrač može da se brani, ali mislim da to što je on uradio nije bilo u okviru pravila. Samo su pravila malo nejasna. Zamislite, on je znao šta se desilo, dobro je po njega, pa je uspio da se odbrani. Zamislite da teniser iz Top 100 dobije mejl i tamo ti kažu, slušaj, kokain ti je u krvi. Onda vi dođete i kažete, nisam nikada to uzimao u životu. Ne znam kako je dospjelo. Kada ne znate, onda budete suspendovani. To je taj čudni dio, ali takva su doping pravila. Sve je ok. Samo se nadam da su pravila i tretmani isti za svakog tenisera", rekao je Medvedev.

Pošto je na kraju presuđeno da je kriv Sinerov tim, a ne sam teniser upitali su novinari Medvedeva da li sada poslije cijelog slučaja dodatno pazi šta unosi u svoje tijelo. Ne pretjerano..."Ne. Trudim se da se brinem oko tih tvari. Ali, da, nikada ne znate šta može da se desi u životu. Neki doping skandali, a pričam o svim sportovima godinama unazad, izgledaju smiješno. Mnogo njih su smiješni zbog načina na koji su se desili. Život je smiješan ponekad. Ne. Pažljiv jesam, ali nikada ne znate šta se može desiti", završio je Medvedev.

Što se tiče ruskog tenisera on će nastaviti takmičenje duelom sa Fabijanom Marošanom iz Mađarske u drugom kolu, dok će Janik Siner nakon duela sa Makenzijem Mekdonaldom igrati sa još jednim domaćim takmičarem Aleksom Mikelsenom u drugoj rundi US Opena.