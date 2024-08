Pred Pariz joj pronašli tumor, tek sad otkrila sve: Rekla "vadite to" doktorima, pa uzela četiri medalje!

Ariarna Titmus, neponovljiva šampionka!

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Nakon što je 2021. godine na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila zlata na 200 i 400 metara slobodnim stilom, kao i srebro na 800 metara i bronzu u štafeti 4x200, Ariarna Titmus je i iz Pariza donijela pun kofer medalja. Imala je zlato na 400 metara i zlato u štafeti 4x200, a na 200 i 800 metara uzela je srebro.

Sve to je impresivno, ali je još impresivnije kada se zna da je neposredno pred Pariz morala da vadi tumor iz tijela! Kada je odradila snimanje kako bi vidjela šta se dešava sa jednom rutinskom povredom kuka, ljekari su na jajnicima pronašli izraslinu. Titmusova se uspaničila, ali ne zbog karijere, sporta ili eventualne borbe sa bolešću.

"Toliko želim da jednog dana budem majka, za mene je potencijalni gubitak jajnika zaista veliki udarac. Osjećam veliku zahvalnost svima koji su me detaljno ispitali, jer bi to i dalje bilo u meni da nisu bili tako pedantni. Kada se sve to desilo željela sam da se sve uradi kako treba, da bih jednog dana mogla da imam djecu. Rekla sam: 'Vadite to!", prisjetila se Titmusova.

Na kraju se ispostavilo da su to benigni tumori, ali ona je priznala da je do kraja februara ove godine osjećala bolove u abdomenu zbog operacije i zbog uklanjanja izraslina. Ali, njoj plivanje ni sada nije na prvom mjestu, kako sama kaže.

"Kada trenirate za Olimpijske igre vi ste u jednom mjehuru. Brinete o stvarima kao što su povrede ramena i brinete se o tijelu, a zaboravite na život poslije plivanja. Za mene je svrha mog tijela da jednog dana imam bebu. Imam ogromnu žellju da budem majka!"

KO JE ARIARNA TITMUS?

Ariarna Titmus ima samo 23 godine, što znači da će i u Los Anđelesu za četiri godine biti u stanju da se takmiči za medalje. Nastupima u Parizu upisala se u istoriju jer je uradila nekoliko stvari koje prije nje nije uradio niko. Prva je žena poslije skoro 100 godina koja je uspjela da odbrani olimpijsku titulu u plivanju na 400 metara slobodnim stilom i prva Australijanka koja je odbranila neku plivačku titulu od Don Frejzer 1964. Cijeli svijet je gledao njenu "trku vijeka" sa Kejti Ledecki, a vjerovatno je Titmusovoj cilj da u Los Anđelesu napadne titule, ali i da se pojavi 2032. u Brizbejnu. Trenutno drži dva svjetska rekorda, na 200 metara slobodnim stilom i na duplo dužoj dionici.