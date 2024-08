Potpuna katastrofa Karlos Alkaraza! Brutalan tekst "Asa" o Špancu, njegovim suzama i bijesu

Zemljaci nemaju previše milosti za Karlosa Alkaraza poslije njegovog poraza na US Openu protiv autsajdera iz Holandije

Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Španski novinar Naćo Albaran nazvao je nastup i eliminaciju Karlosa Alkaraza u Njujorku totalnom katastrofom. Te riječi napisane su u naslovu njegovog teksta na portalu "AS"-a, u kojem je izvjestio o porazu Španca već u drugom kolu US Opena u meču protiv Holanđanina Botika van de Zandshulpa - 1:6, 5:7, 4:6.

"Karlos Alkaraz nije bio u stanju da se u četvrtak hrani energijom koju obično upije na stadionu Arur Eš. Ona ga je vodila ka senzaciji i prvom velikom trijumfu protiv Stefanosa Cicipasa u finalu 2022. godine i to je ponavljao nekoliko puta i sljedeće godine, kada je postao krunisani šampion i svetski 'Broj jedan'. Sve to izostalo je ovog puta. Karlos je odigrao tri najgora seta kojih može da se sjeti i izgubio je od Botika van de Zandshulpa, 28-godišnjeg Holanđanina i 74. tenisera na ATP listi, koji nije osvojio ni set protiv njega u prethodna dva međusobna okršaja".

"Ispao je Karlos Alkaraz u drugom kolu, što je njegov najgori rezultat od Vimbldona 2021. godine, iako je ovog puta poraz mnogo bolniji, jer tada još nije eksplodirao i imao je samo 18 godina. Ovaj rezultat može bez uvijanja da se nazove katastrofom. Zapravo, on se i izvinio publici kada je napuštao teren", piše u tekstu španskog autora.

Citirao je Albaran riječi Alkarazovog trenera Huana Karlosa Ferera sa kraja prvog seta. "Govorio mu je 'Mirno i pozitivno, mirno i pozitivno, sve vrijeme, idemo', dok ga je rival pregazio kao malo ko ranije. Svojim ravnim udarcima, čudnim, ali preciznim bekhendom i sjajnim osjećajem za lob, uz zaprepašćujući mir, van de Zandshulp dominirao je situacijom praktično od početka do kraja, suočen sa čudnim nastupom igrača iz Mursije. Bio je bez svojih uobičajenih finesa i bio je opsjednut negativnošću. Poslije izgubljenog drugog seta, napravio je gest ka svom timu, kojim je stavio do znanja svima da 'u glavi' ne izgleda dobro. I nije izgledao".

Podsjetio je španski novinar na to da je Holanđanin stagnirao od kada se pojavio 2021. godine i kada je ušao u četvrtfinale US Opena. Međutim, u meču protiv Alkaraza odigrao je jedan od najvećih mečeva u karijeri, iako je do sada pobijedio u šest duela protiv tenisera iz Top 10 društva. "Botik je uvijek preuzimao inicijativu, brejkovima koji su naškodili vunderkindu iz El Palmara. A, kada je Alkaraz stizao zaostatak, igrač iz Venendala nalazio je način da uvijek bude korak ispred. Isto je radio i u trećem setu, na Alkarazove pokušaje da se vrati, uz podršku publike koja je pokušavala da ga ohrabri i koja je željela da vidi više tenisa. Ipak, Van de Zanshulpova odlučnost bila je snažnija"

Za kraj, Naćo Albaran ističe da je možda ovaj poraz mogao da se prdvidi. "Karlitosov ogroman bijes u Sinsinatiju, kada je slomio reket i bio poražen u duelu protiv Gaela Monfisa, pokazao je da nešto nije u redu. Poraz u finalu Olimpijskih igara u Parizu protiv Novaka Đokovića veoma ga je povrijedio, pamtite njegove suze. I na kraju krajeva, on je dečko od 21 godine. Zahtjevi dugačke sezone, pune važnih događaja, sa titulama Rolan Garosa i Vimbldona, koji nisu osvojeni sami od sebe, kao i Olimpijske igre... Sve to je uzelo svoj danak na najsnažnijem i na najtalentovanijem. Čak i najveći imaju neke padove, pitajte samo Federera, Nadala i Đokovića. I vidjećete koliko su daleko njihove karijere odmakle", zaključio je Španac.