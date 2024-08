"Ne, nije me Novak poremetio!" Alkaraz doživio najveći šok u karijeri

Karlos Alkaraz ispao je u drugom kolu US opena, a kako kaže to nema nikakve veze sa porazom od Novaka Đokovića u Parizu na Olimpijskim igrama.

Izvor: YouTube/US Open/Screenshot

Karlos Alkaraz je ispao na US openu već u trećem kolu! Bolji od njega na trećem stepeniku bio je iskusni Holanđanin Botik van de Zandshulp koji ga je pobijedio u tri seta 6:1, 7:5, 6:4 i tako prošao dalje. Poslije meča nekadašnji broj jedan je bio jako ljut na sebe i istakao da nije znao uopšte šta da radi na terenu i kako da napadne svog rivala.

"Bio je nevjerovatan. Nije mi uopšte davao poene, nije pravio greške, koje sam očekivao. Kao da me to poremetilo. Moj nivo je sve vrijeme bio isti, a to nije bilo dovoljno da sebi dam šansu da pobijedim. Mnogo sam griješio, nisam dobro udarao lopticu. Kada sam pokušao da se vratim bilo je već kasno", rekao je Alkaraz.

Mentalno nije bio na nivou na kome je potrebno da bude i izgleda da još uvijek nije uspio da preboli poraz od Novaka Đokovića u finalu Olimpijskih igara u Parizu. Kako kaže, nije igrao samo protiv Botika van de Zandshulpa, već i protiv sebe.

"Bila je to borba sa sobom, u mom umu tokom meča. U tenisu igrate protiv nekoga ko želi isto što i vi, da pobijedi, i morate sa budete što mirniji kako biste bolje razmišljali i pokušali da radite dobre stvari. Danas sam igrao protiv rivala i igrao sam protiv sebe, u svojim mislima. Mnogo emocija koje nisam mogao da kontrolišem”, naglasio je on.

Novinari su primijetili da je možda poraz od Novaka problem, ali odmah je odmahnuo glavom Alkaraz. Da li je to istina? Malo ko u Srbiji će da povjeruje u ovu izjavu.

"Nije me poraz od Novaka uopšte poremetio uoči dolaska ovdje. Bilo mi je krivo sat vremena poslije meča, a poslije sam bio ponosan jer sam donio srebro za svoju zemlju. Mislim da je najveći problem bio što se nisam dobro pripremio psihički za ovaj turnir, nisam imao vremena. Međutim, sve je to škola i iz ovoga ću nešto naučiti", zaključio je Alkaraz.