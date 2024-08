Đoković ispao sa US Opena, sad mu se drma posljednja šansa za trofej

Poslije šokantnog poraza u Njujorku Novak Đoković će hitno morati na teren.

Novak Đoković je šokantno ispao sa US Opena već u trećem kolu porazom od Alekseja Popirina 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, a nakon toga će zbog gubitka velikog broja bodova nastaviti da pada na ATP listi. Srbin je prošle godine osvojio turnir i uzeo 2.000 bodova na njemu, a sada će uzeti jedva 100.

To znači da je za sada sasvim sigurno da su ispred njega na ATP listi Janik Siner koji će biti ubjedljivo prvi nakon Njujorka i Aleks Zverev koji će od Novaka preuzeti drugo mjesto. Takođe je Karlos Alkaraz koji je ispao kolo ranije od Novaka i takođe izgubio veliki broj bodova ispred srpskog tenisera.

Dočekaće narednu ATP listu Novak sa 5.560 bodova, što možda ne bude dovoljno ni za treće mjesto. Ako Danil Medvedev prođe još dva kola on će prestići Srbina, a što se tiče Andreja Rubljova njemu je potrebno finale za prelazak Novaka. Moguće je da ga prestigne i Kasper Rud, ali samo ako osvoji US Open, što znači da Novak može da pada do sedmog mjesta.

NOVAČE, DRMA TI SE!

Odavno nije bio Đoković tako loše plasiran na ATP listi, tačnije od povratka na teren poslije korone zbog koga nije mogao da igra na većini terena. Ipak, nije baš realno da se sve poklopi. Djeluje realno da ga Danil Medvedev prestigne i to je to tako da bi najvjerovatnije Novak trebalo da onog tamo ponedjeljka dočeka ATP listu kao peti teniser svijeta.

Međutim ono što će ga tjerati da digne formu i pojavi se na turnirima do kraja sezone je Završni masters. Svi znamo koliko Đoković voli da igra završne masterse i koliko je dobar na njima, ali sada mu je nastup tamo u pitanju. On je tek sedmi u ATP trci, a iza njega su momci koji će ga sigurno prestići. Što je problem ako se zna da samo osam najboljih u ATP trci ide na taj turnir. Aleksu de Minoru treba da prođe dva naedna meča da ga stigne, kao i Tejoru Fricu, Grigor Dimitrov i Tomi Pol takođe imaju šanse. Za sada ne znamo Novakov plan do kraja sezone, ali djeluje izvjesno da će zbog ovoga malo više igrati tenis nego što smo navikli u zadnje vrijeme. Ovo je trenutno stanje u ATP trci: