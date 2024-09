"Možda posljednji put igram u Beogradu": Novak Đoković progovorio o onome što niko ne želi da čuje

Novak Đoković pozvao sve na meč Dejvis kupa protiv Grčke, jer je možda njegov posljednji u tom takmičenju u Srbiji.

Novak Đoković igraće ovog vikenda u Beogradu za Dejvis kup reprezentaciju Srbije. Poslije čak sedam godina, a možda i posljednji put u karijeri, Novak će u majici sa državnim grbom u dvorani "Aleksandar Nikolić" zaigrati u važnom okršaju protiv Grčke, u čijem timu neće biti najbolji tamošnji igrač Stefanos Cicipas.

Zbog toga i zbog značaja meča, Novak je uputio poseban poziv navijačima, svjestan da se možda neće pružiti ponovo prilika da u rodnom gradu igra za Srbiju.

"Posljednji put kada sam igrao kod kuće bilo je u Pioniru prije sedam godina. Ne znam da li će opet biti prilike do završetka karijere, pa ih zovem još jednom da dođu, možda bude posljednji put da igram pred njima u Dejvis kup takmičenju", kazao je on gostujući na Radio-televiziji Srbije.

Upitan za to kako teku pripreme, Novak je rekao da je pun motiva, kao i uvijek kada igra za svoju zemlju.

"Za sada sve protiče u redu. Nekoliko puta sam ove godine rekao to, jer me svi pitaju na konferencijama za štampu šta me motiviše. Motivišu me grend slemovi i Dejvis kup, Olimpijske igre. Svi drugi turniri su mi manja motivacija i pružaju mi pripremu za reprezentativne nedelje i grend slemove. Drago mi je da mogu da budem i dalje na raspolaganju Dejvis kup reprezentaciji, selektoru Viktoru Troickom, mom prijatelju iz detinjstva, sa kojim sam 2010. osvojio Dejvis kup uz Zikija i Janka. To je definitivno jedan od mojih najvećih uspjeha, stavio bih tu i olimpijsko zlato i prvi osvojeni Vimbldon", kazao je Novak.

Objasnio je Novak i detaljno zašto je tako poseban osjećaj kada igra u Dejvis kupu.

"Kada pobijedim u Dejvis kup mečevima, to je potpuno drugačiji osjećaj od drugog, jer imate na klupi selektora, iza klupe članove vašeg tima. Naravno, kada igrate kod kuće imate podršku koja ne može da se poredi ni sa jednom drugom na turnirima. Format je takav da se sve izmijenjalo i nemamo toliko priliku da igramo kod kuće", naglasio je Novak Đoković, koji već danima trenira u beogradskom hramu košarke.

