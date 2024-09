Srbija ostaje bez Novaka, a Troicki upozorava sve: Ništa se ne mijenja, iako godinama pričamo

Viktor Troicki potvrdio je činjenicu da je Novak Đoković podigao ljestvicu kada su u pitanju očekivanja, ali je i podsetio da napredak neće biti moguć ako se ne riješe krucijalni problemi poput dvorane za treniranje.

Selektor teniske reprezentacije Srbije Viktor Troicki govorio je o značaju okupljanja mladih igrača, poslije pobjede nad reprezentacijom Grčke u Dejvis kupu. Bilo je lijepih trenutaka i manje uspješnih, ali je tim uvijek bio na okupu, zbog toga je bitno da "bijeli" sport nastavi da se razvija. Ipak, to će biti moguće tek kada se riješe neke važne stavke, kao na primjer Nacionalni centar ili dvorana koja bi mogla da se koristi za treniranje.

Viktor Troicki podsjetio se zanimljivih trenutaka sa okupljanja reprezentacije. “Dejvis kup u nama budi najljepša druženja, priče. Imali smo mnogo lijepih trenutaka. Pobijedili smo u Splitu, u Argentini kad je sve išlo po zlu, izgubili smo, Filip je tad imao stend-ap šou, plakali smo od smijeha. Prenosimo to mlađima. To je čar timske igre u tenisu. U Švedskoj smo u 3 ujutru Janku pod prozorom pjevali. Uvijek smo se držali zajedno. Svašta smo prošli, zato smo tu”, ispričao je Troicki.

Reprezentacija se sada nalazi u nešto izmijenjenom, podmlađenom sastavu. "Imamo mlade i perspektivne igrače. Hamad je blizu top 100, ima potencijal za više. Imamo Maksimovića, Milića, Đurića koji zbog povrede nije ovdje. Mi očekujemo da oni mogu da naprave rezultate. Uz pravilan rad i puno kockica koje treba da se sklope da bi se došlo do zadovoljavajućeg ranga", rekao je selektor i nastavio: "Novak je podigao ljestvicu, mi smo malo razmaženi. Teško je reći čime ćemo da budemo zadovoljni. Do kog mjesta će doći? To ne znamo. Teško će iko ikada dostići ovo što je Novak uradio. Treba odati priznanje i svima koji dolaze i prave rezultate. Uspjeh je biti i u top50", poručio je Troicki.

Pored dobre volje i ambicija biće potrebne i druge stavke, selektor je bio jasan kada je u pitanju nastavak stvaranja novih i perspektivnih takmičara: "Nadam se da ćemo praviti još igrača. To ne zavisi direktno od nas, sistem mora da se napravi, nemamo Nacionalni centar, dolazi zima. Nemamo halu koju možemo da koristimo. To je ogroman problem. Snalazimo se, to su privatne hale. To je tužno… Nismo ogromna zemlja, ali nemamo takve uslove. Ništa se ne mijenja, iako godinama pričamo”, zaključio je Troicki.

Da li bi Stefan mogao očevim koracima?

Naravno, često postavljano pitanje je da li bi sin Novaka Đokovića mogao da naslijedi oca na terenu. Talenat mu ne manjka, kako se moglo primijetiti na snimcima koji kruže društvenim mrežama, ali je još rano donostiti zaključke. Đoković je tim povodom poručio: “Mnogo je to daleko, vidjećemo da li će Stefan uopšte htjeti da igra tenis. Imamo juniorsku reprezentaciju. Tu je i Hamad, drugačije je kada to doživiš sa reketom u rukama", rekao je osvajač zlatne medalje na Igrama u Parizu.