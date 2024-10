Zbog Đokovića je postao teniser, sad hoće da ga sruši! Novak ga svemu naučio, zato mora da bude oprezan

Naredni rival Novaka Đokovića biće Jakub Menšik koji se ugleda na srpskog asa.

Izvor: Printscreen/Instagram/Mensik.Jakub

Jakub Menšik je teniser o kome će se tek pričati u budućnosti, rođen je 2005. godine i da nije bilo problema sa povredama vjerovatno bi već sada bio još bolje rangiran. Njegov naredni protivnik biće najbolji igrač svih vremena i čovek koji dominira svjetskim tenisom dugo - Novak Đoković!

Igraće u četvrtfinalu turnira u Šangaju i biće to njihov prvi meč (12.30 po našem vremenu). Prije tog duela srpski as je imao samo riječi hvale na račun mladog Čeha. On mu je mnogo pomogao u karijeri. "On je mladi igrač koji se probija, pratio sam ga dugo. Igrao je finale Australijan opena u juniorima čini mi se pre tri godine. Zajedno smo trenirali u Beogradu nekoliko puta. Dolazio je da igra na Srbija openu na šljaci takođe", počeo je Novak.

Nada se da će još više da napreduje, trenutno je 65. na rang listi, ali je potencijal ogroman. "Pratim njegov razvoj, trudim se da budem dostupan da mu pomognem savetima i njemu i njegovim roditeljima koji su divni ljudi. Mnogo mi je drago što mu ide dobro. Oduvijek sam vjerovao da ima potencijal da bude jedan od najboljih na svijetu. Gradi taj 'momentum' u ovom momentu. Visok je, odlično servira, brani se i kreće se odlično za nekoga te visine. Njegov fizioterapeut Saša Jezdić je radio sa mnom u mom teniskom centru. Imamo mnogo zajedničkih veza, na terenu je druga priča. Biće to naš prvi meč, biće zanimljivo, ali imamo sjajan odnos van terena", jasan je Nole.

Pokušaće Novak da izbjegne sudbinu Karlosa Alkaraza koji je u četvrtak izgubio od Čeha Tomasa Mahača koji će u polufinalu igrati protiv Janika Sinera. Đoković će pre tog meča saznati i ko bi mogao da mu bude rival za plasman u finale pošto Tejlor Fric i David Gofan igraju od 9 po našem vremenu.

"Bez Đokovića ne bih bio teniser"

Izvor: 2024 EPA-EFE/MAST IRHAM

Mladi češki teniser pričao je u javnosti koliko mu je Novak pomogao. Trenirao je sa najboljim ikada i u Srbiji i u Crnoj Gori. Upijao je svaki njegov savjet. "Poslije Australijan opena 2022. godine me je pozvao u Beograd, pa smo otišli i u Crnu Goru i trenirali. Bilo je lijepo što me pozvao i što sam imao priliku da treniram sa njim. Šta me je savjetovao? Nije samo jedan savjet, već skup mnogo sitnica i stvari na terenu i van terena koje on radi drugačije od drugih. Gledao sam ga i pokušavao da analiziram njegove rutine. Nije mi direktno rekao da moram da uradim ovo ili ono, već neke male stvari koje mogu da iskoristim", rekao je Menšik u jednom intervjuu u februaru ove godine.

Otvoreno je rekao da mu je Srbin idol. "Zbog Đokovića sam počeo da igram tenis. On je moj najveći idol. Da nije bilo njega, ne bih bio ovdje", zaključio je Menšik.