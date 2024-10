Novak Đoković objavio dirljivu poruku Rafi Nadalu.

Izvor: djokernole/Instagram

Novak Đoković i zvanično se oglasio na društvenim mrežama povodom odlaska u penziju Rafaela Nadala. Najbolji teniser svih vremena poslao je dirljivu poruku svom dugogodišnjem rivalu i čovjeku sa kojim je odigrao najviše mečeva u istoriji (čak 60). Posljednji je bio na Olimpijskim igrama gdje je Nole pobijedio, pa je onda osvojio i zlatnu medalju.

"Rafa, jedna objava nije dovoljan da iskažem poštovanje za tebe i za sve što si uradio za naš sport. Inspirisao si milione djece da počnu da se bave tenisom i to je vjerovatno najveće dostignuće koje iko može da poželi. Tvoja posvećenost, borbeni duh, to je nešto što će se decenijama proučavati. Tvoje zaveštanje živjeće zauvijek. Samo ti znaš šta si morao da izdržiš da bi postao ikona tenisa i sporta generalno", počeo je Novak.

Osvrnuo se na njihovo rivalstvo. "Hvala ti što si me gurao do same granice toliko puta u našem rivalstvu i što si imao najveći uticaj na mene kao igrača."

Na kraju je dao i jedno obećanje. "Tvoja strast za igranjem za Španiju je uvijek bila nevjerovatna. Želim ti najbolji mogući opraštaj na Dejvis kupu u Malagi. Biću tamo lično kako bih odao poštovanje tvojoj nestvarnoj karijeri", zaključio je Đoković.

Vidi opis Rafa, dolazim tamo samo zbog tebe: Emotivna objava Đokovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jumeau Alexis/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: ALBERTO MARTIN/EFE Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: FRANCK ROBICHON/EPA Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: FRANCK ROBICHON/EPA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: NICOLAS ASFOURI / AFP / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Jumeau Alexis/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: KCS Presse / MEGA / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA/Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

BONUS VIDEO: