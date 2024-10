"Srđane, bolje popričajte sa Novakom": Nadala su ove Đokovićeve riječi najviše zaboljele

U kakvom su odnosu Rafael Nadal i Novak Đoković? Kako je to lijepo govorio Srđan Đoković, bili su najbolji prijatelji dok se situacija u međusobnim duelima nije preokrenula, a to je i te kako zaboljelo Rafu.

Španski teniser Rafael Nadal odlučio je da završi karijeru. Pred njim je još samo nastup na egzibicionom turniru u Saudijskoj Arabiji za koji će biti "masno plaćen" i potom nastup za reprezentaciju Španije u Dejvis kupu, nakon čega će zauvijek "okačiti" reket o klin.

Jasno je da će osvajač 22 grend slema, od čega čak 14 na Rolan Garosu, strahoviti nedostajati tenisu, a nedostajaće i njegovo rivalstvo sa Novakom Đokovićem. Kako je to Nole često govorio, Nadal je za njega "najveći rival koga je imao", da je s njegovim odlaskom u penziju "otišao i dio njega", a pamtiće se i više od 60 mečeva koje su međusobno odigrali. Bilo je ti više od samog tenisa, još od početka njihovih karijera kada je Nadal "peckao" Đokovića.

Njihov odnos bio je pun poštovanja i uvijek je privlačio pažnju medija, posebno jer se ni Novakov otac Srđan nije suzdržavao da priča na tu temu, što je znalo da "odjekne" u javnosti. Posebno u Španiji gdje su uvijek znali da "nafiluju" priču i naprave dodatni problem Noletu.

Bili su prijatelji, a onda je Nole počeo da pobjeđuje

"Nadal mu je bio najbolji prijatelj dok ga je pobijeđivao. Kad se stvar promijenila, više nisu bili prijatelji. To nije sportski. To je ono što Novak ima u sebi, a oni nemaju. Federer je možda još uvijek najbolji teniser u istoriji, ali je kao čovjek sušta suprotnost. Napao je Novaka na Dejvis kupu u Ženevi, shvatio je da je on njegov nasljednik i na sve načine je pokušavao da ga diskredituje. Novakov uspjeh je nevjerovatna stvar i nešto što neki ne mogu da shvate", rekao je Srđan Đoković za Kurir 2013. godine.

Rafaelu Nadalu su brzo prenijeli ove riječi, dok je igrao na rodnoj Majorki, i spremao da popravi svoj rezultat na ATP listi jer je bio četvrti na svijetu: "Đokovićev otac bi trebalo da priča sa svojim sinom. Uvijek smo se dobro slagali i tako je i dalje. Izgubio sam u mnogo mečeva protiv njega, kao i obrnuto, ali nikad nismo imali problem. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje i nije moje da odgovaram bilo kome, a posebno ako nisam čuo ili pročitao te izjave", kazao je tada Rafa.

"Da postoji bilo kakvo nerazumijevanje među nama, ne bi bio problem da pozovemo jedan drugog", dodao je Nadal prije više od decenije, spuštajući loptu.

Optužbe za "varanje", pa pomirenje

Pamtimo i da je Srđan Đoković i te kako bio bijesan zbog "koučinga" koji je Rafael Nadal dobijao od svog strica Tonija, pa je dugo ukazivao da mimo pravila komuniciraju: "To je veliki problem. Oni se stalno služe koučingom. To nije sportski. Novak je najbolji teniser na svijetu. Najbolji u istoriji tenisa. Apsolutni!", rekao je Srđan nervozan poslije prekinutog finala Rolan Garosa 2012. u kome je slavio Rafa.

Ipak, nešto kasnije, tokom 2016. godine, kada je Nadal prolazio kroz krizu, Srđan Đoković mu je poslao poruku preko medija da je "tenisu potreban Nadal" i da vjeruje da će se vratiti i igrati najmanje još dvije-tri godine na vrhunskom nivou. Tako je i bilo, pa je Nadal sve do prije dvije godine igrao ozbiljan tenis.

Nemoguće je da Nadal i Novak budu prijatelji

Ne samo da Novak Đoković pamti kako mu je Nadal "okrenuo leđa" tokom Australijan opena 2022. godine, kada su ga na silu deportovali iz zemlje, nego je Srbin oduvijek bio svjestan da je nemoguće imati iskreno prijateljstvo sa čovjekom od koga želiš da budeš bolji. I to nije ništa ružno.

"Volio bih, zaista bih volio da budem prijatelj sa njima (Nadalom i Federerom, prim. aut.). Mislim, znam da se sigurno nismo slagali tako dobro tokom naših karijera van terena. Nismo prijatelji jer, znate, mi smo rivali i jako je teško da kao takmičari budemo bliski i dijelimo između sebe neke stvari kao što su detalji o ličnom životu, to kako se osjećamo... Jer to može da se iskoristi protiv tebe kasnije", poručio je Novak Đoković u emisiji "60 minutes" koja se emituje u SAD.

"Ipak mi smo dijelili pozornicu toliko godina i ja mislim da tu postoji najveće moguće poštovanje. Makar sa moje strane prema njima. Tako da se nadam da jednom kada zavjese padnu postanemo prijatelji. Da ćemo moći da sjednemo i da se prisjećamo uspomena. Mislim da bi to bilo fantastično", iskreno je dodao Nole.

