Đoković završio sezonu, a prvi nosilac odmah otkazao učešće u Beogradu: "Hvala Novaku što se povukao"

Aleks De Minor se i zvanično povukao sa turnira u Beogradu.

Novak Đoković objavio je da je završio sezonu i da neće igrati na Završnom mastersu u Torinu što je automatski značilo da je Aleks De Minor obezbijedio mjesto u Italiji. Čim je to postalo zvanično on je odlučio da se povuče sa turnira u Beogradu. Tako je prvi nosilac riješio da ne igra u srpskoj prestonici i na njegovo mjesto ušao je Duje Ajduković.

Na konferenciji u Areni je obrazložio razloge takve odluke. "Razočaran sam što sam se povukao sa turnira zbog mojih problema sa kukom. Htio sam da igram ovdje, prelijep je grad, proveo sam neko vrijeme ovdje tokom godine, vidio sam dvoranu, izgleda nevjerovatno. Žao mi je, nadam se da ću se vratiti dogodine."

Čeka ga Završni masters. "Osjećaj je fantastičan. Iskreno, ostvarenje sna. Jedan od snova koje sam imao od početka sezone. Imao sam tešku godinu sa dosta povreda, vrijeme koje sam proveo van terena, mislio sam u jednom momentu da ovo neće biti ni opcija i razmišljao sam o odustajanju od toga, tako da je sjajan osjećaj što sam uspio, biće sjajno iskustvo za kraj sezone."

"Hvala Novaku što se povukao"

Zbog odluke Novaka Đokovića da odustane od Završnog mastersa je De Minor i definitivno obezbijedio mjesto. "Sezonu sam počeo veoma dobro, igrao sam na dobrom nivou sve do povrede na Vimbldonu. Povrijedio sam kuk, bio sam na šestom mjestu na listi, onda je bilo teško, osjećao sam bolove, nisam mogao da igram na turnirima. Srećan sam prvenstveno kako sam se mentalno izborio sa svim tim. Sada sam obezbijedio Torino i stvarno je sjajno. Hvala Novaku što se povukao sa turnira i što je to zvanično rekao čim je mogao. To je značilo da imam manje stresa", našalio se De Minor.

Ističe da je bio pod velikim stresom. "Ima mnogo osjećaja, mnogo stresa u prethodnih mjesec dana. Znao sam da smo svi blizu u toj trci, prethodna tri turnira sam slušao samo o toj trci za Torino. Gledao sam telefon, ja moram da pobijedim, ovaj da izgubi, pomijeranja. Mogu konačno da se opustim i da udahnem duboko."

Nije još odlučio da li će odmah da se uputi u Italiju ili će malo da uživa u srpskoj prestonici. "Znate kako, bio sam ovdje tokom godine. Prelijep je grad, Beograd na vodi je sjajan. Svidjelo mi se. Ne znam kakav mi je plan ni šta ću da radim, ali je jedan od razloga što sam došao to što se dobro osjećam u ovom lijepom gradu. Možda se vratim na turnir dogodine. Krivo mi je što ne mogu da se takmičim ove godine, nadam se da ću imati šansu u budućnosti da se takmičim ovdje", zaključio je De Minor.

