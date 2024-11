"Tajson ima 58 godina, pa šta? Ubiću ga!": Jutjber Džejk Pol (27) tvrdi da je bolji od Gvozdenog Majka

Uoči dugo iščekivane borbe, Džejk Pol traži više poštovanja od javnosti! Sebe smatra bokserom, a ne jutjuberom.

Američki jutjuber i profesionalni bokser Džejk Pol (27) spreman je i motivisan za borbu protiv Majka Tajsona (58), bivšeg šampiona u superteškoj kategoriji. Boriće se 15. novembra u Arlingtonu, a uoči tog duela mnogi strepe za zdravlje nekadašnjeg velikana, iako Tajson kaže da od devedesetih nije bio u boljoj formi.

Sa druge strane, Džejk Pol prihvata činjenicu da mu niko neće odati priznanje i da zablista protiv Tajsona. Uoči njihove otkazane borbe ranije ove godine, Pol se osvrnuo na sve što prolazi od kada je počeo da se bori protiv profesionalaca 2020. godine.

Iako se na početku karijere borio protiv jutjubera, a potom ušao u ring sa dokazanim zvijezdama UFC-a, Džejk Pol zna da mu javnost nikad neće priznati to da je uspješan i dobar u boksu.

Nakon što je pobijedio Andersona Silvu, Nejta Dijaza, Tajrona Vudlija i Bena Askrena, uz skor 10-1 od kada je profesionalac, Džejk Pol ističe da bi svi trebalo da vide očigledno - da je dobar bokser.

"Mnogi sumnjaju u mene, govore da je 'namješteno ako Džejk pobijedi', jer 'pogledajte kako dobro izgleda'. Godine su samo broj, Tajson je ubica i ratnik. On čitavog života radi ovo, pa mu je sve sasvim prirodno. Sa druge strane, ja ovo radim četiri godine i radim na super-visokom nivou, da bih pokazao da mogu da budem bolji u boksu od Majka Tajsona. Ja ću biti taj koji će u ubijati u tom ringu", rekao je Pol.

Odgovarajući kritičarima, koji su protiv njegove borbe protiv 58-godišnjaka, Amerikanac bijesno poručuje: Pobijedio sam sve borce do sada, a nazivaju me 'lažni borac'. Trebalo bi da začepe, jer ne znaju o čemu pričaju. Šta je, momci? Da li sam ja lažni borac? Da li sam jutjuber? Ili me samo mrzite? I kada pobijedim Majka, ništa se neće promijeniti ni za milimetar. Ljudi mi neće odati priznanje. Nikada."

Pol i Tajson ući će u ring na borbu koja će trajati osam rundi po dva minuta, uoči uobičajena tri minuta. Obojica će nositi teže rukavice od standardnih.

Džejk Pol se posljednji put borio u julu, kada je nokautirao bivšeg UFC borca Majka Perija, dok se Tajson nije borio skoro dvije decenije, od poraza od Kevina Mekbrajda. Doduše, prije četiri godine borio se u revijalnom spektaklu protiv Roja Džonsa Juniora.