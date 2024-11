"Šta bi ti uradio u finalu protiv Đokovića?": Alkaraz čak i Federera pitao za savjet

Karlos Alkaraz je rekao da je iskoristio priliku da dobije savjet od Rodžera Federera vezan za finale sa Novakom Đokovićem na Olimpijskim igrama.

Treći igrač svijeta Karlos Alkaraz imao je priliku da dobije savjete od teniske legende - Rodžera Federera. Da sve bude zanimljivije, njihovo druženje se nastavilo i dok su gledali finale turnira u Šangaju, a na terenu su se borili Novak Đoković i Janik Siner. Španac je nedavno otkrio da je sparingovao sa Švajcarcem i da ga je tom prilikom pitao šta bi on uradio u finalu Olimpijskih igara protiv Đokovića.

Alkaraz je doživio poraz u četvrtfinalu na turniru u Kini, ali je pametno iskoristio ostatak vremena u Aziji.

"Federer u Šangaju nije mogao da bude na mojim mečevima, a ja sam ostao nekoliko dana u gradu i imao sam priliku da treniram sa njim. Razgovarali smo, pitao sam ga o njegovoj karijeri, kako je išlo, šta je radio. Moja karijera je tek počela, pa sam pokušao da ga pitam za savjete koji bi mi koristiti u budućnosti. Zatim smo zajedno gledali finale Mastersa 1000 i razgovarali o svemu", ispričao je Alkaraz za špansku Marku.

Potom je Alkaraz osvrnuo na finale Olimpijskih igara i poraz koji je doživio od Novaka Đokovića."Razgovarali smo o tom meču, o finalu sa Đokovićem na Igrama, šta bi on radio u toj situaciji... Pokušao sam da izvučem savjete i o životnim situacijama. To je bio sjajan trenutak za mene i nadam se da će češće dolaziti da me gleda".

Treći igrač svijeta imao je priliku da sparinguje sa Rodžerom Federerom, a o tom susuretuje rekao: "Federer će uvijek imati tu kvalitet. Igrao je sa mnom tako lako, rekao mi je da je ovo prvi put da je igrao sa tolikom intenzitetom otkako je otišao u penziju".

Nastavio je Španac da hvali nekadašnjeg svetskog broja jedan. "Igrao je tenis, ali ne sa tom intenzivnošću. Lopticu je udarao s lakoćom, prirodno, s toliko elegancije. Djelovalo je kao da se nikada nije povukao. Naravno, kada su poeni postajali duži, bio je kao što je i bio, ali osjećao sam kao da nije otišao u penziju“, zaključio je Alkaraz.