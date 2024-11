Poraz Borca pred domaćom publikom: Rukometaši Maglaja nakon drame do trijumfa u Banjaluci

Rukometaši Borca doživjeli su treći poraz ove sezone.

Izvor: Promo/RK Maglaj

Rukometaši Borca doživjeli su poraz u šestom kolu Premijer lige BiH. Ovog puta je Banjalučane, u zaostaloj utakmici 6. kola pred domaćom publikom, savladala ekipa Maglaja rezultatom 29:30.

Bio je to treći poraz za izabranike Irafana Smajlagić koji trenutno zauzimaju 12. poziciju u domaćem šampionatu.

RK BORAC – RK MAGLAJ 29:30 (15:14)

Nakon ujednačenih uvodnih minuta meča, Maglaj je prvi uspio da stigne do prednosti od dva gola na isteku petog minuta (3:5). Borac je odmah uzvratio sa dva vezana gola, a u 14. minutu Banjalučani su uspjeli i da povedu sa dva gola razlike (8:6).

Prednost je u nekoliko navrata rasla i na tri gola, a na pauzu se otišlo rezultatom 15:14 u korist crveno-plavih.

Drugo poluvrijeme je loše počelo za domaći tim s obzirom da je Maglaj u uvodnih petminuta postigao četiri gola i stigao do plus tri (15:18). Post Banjalučana od sedam minuta bez gola prekinuo je Hadžić sa sedam metara, da bi u 38. minutu Borac stigao do izjednačenja (18:18). Uzvratili su gosti sa dva vezana gola, a novo izjendačenje vidjeli smo u 46. minutu pri rezultatu 22:22.

Borac je prvi put u drugom poluvremenu poveo u 56. minutu (29:28), da bi Maglaj na 35 sekunde prije kraja ponovo stigao do prednsoti od jednog gola (29:30), a nakon što Krivokapić nije uspio da pogodi, gosti su mogli da počnu sa slavljem.