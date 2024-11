POLUVRIJEME: "Roviti" Borac m:tel ima prednost u Višegradu

Poslije prvih 30 minuta meča sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše, banjalučki Borac vodi u Višegradu...

Poslije eliminacije u EHF Evropskom kupu od slovenačkog Jeruzalem Ormoža, Banjalučani su zbog trovanja hranom morali da odgode utakmicu u Vogošći, pa su u subotu uveče "roviti" stigli u Višegrad na megdan istoimenom domaćinu u sedmom kolu Premijer lige BiH.

VIŠEGRAD - BORAC 14:16

Domaći rukometaši su bolje ušli u utakmicu u Sportskoj dvorani u Višegradu i poveli par razlike, ali se Borac m:tel do sredine poluvremena konsolidovao, i stekao "plus dva" (7:9).

Ipak, ekipa Irfana Smajlagića nije uspjela da se odlijepi na osjetniju razlike, pa je Višegrad ponovo stigao do izjednačenja (9:9).

Potom se igralo "gol za gol", ekipe su se smjenjivale u vođstvu, sve do pet minuta prije odlaska do odmor kada su gosti iz Banjaluke ponovo stekli dva gola viška (12:14).

Igrao se pretposljednji minut kad je iz sedmerca Nedim Hadžić povisio na "plus tri" (13:16), ali je Višegrad sa zvukom sirene smanjio pred odlazak na odmor u poluvremenu.

