Viktor Troicki: Čuo sam trač o Novaku Đokoviću...

Tek ćemo vidjeti sa kim će Novak Đoković sarađivati na samom kraju karijere.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković "preživio" je godinu u kojoj je osvojio "samo" Olimpijske igre u Parizu, a to zlato jedini je važan trofej koji mu je falio u bogatoj karijeri. Sada mu ostaje da igra za sebe u narednih nekoliko sezona, a kao prioritet biće postavljeni grend slem turniri na kojima želi da pobjeđuje najbolje na svijetu i osvaja trofeje.

Prethodnih dana Novak Đoković je najavio da će maksimalno fokusiran ući u novu sezonu, a tek treba da vidimo ko će biti trener najboljeg u istoriji. Tračeve o novom treneru čuo je i Viktor Troicki, zna da je riječ o velikom imenu svjetskog tenisa, ali nije mogao da otkrije više detalja o toj saradnji.

"Drago mi je da je Novak izjavio da stopostotno kreće sa pripremama za novu sezonu. Vidjeli smo se nakratko, a čak sam i čuo da se zakuvava nešto sa novim trenerom, sa nekim velikim imenom. Ne znam ništa o tome. To je trač koji sam i ja čuo juče, nisam čuo od njega", izjavio je Viktor Troicki u jutarnjem programu Sport kluba.

Selektor srpske Dejvis kup reprezentacije vjeruje u novu sezonu najboljeg svih vremena. "Ako je tako, stvarno vjerujem da je jako motivisan i da želi da se sljedeće godine vrati u pravom svjetlu. Ove godine mu je glavni fokus bio na Olimpijskim igrama, a to je i pokazao - kada zaista nešto želi to može i da ostvari, tako je bilo i prije i karijeri. Ako bude trenirao kako treba, možemo da očekujemo od njega još mnogo titula. Ima vremena da se pripremi kako treba”, poručio je Troicki.

Jasno je da je Đoković bio fokusiran na Olimpijske igre, gdje je Viktor Troicki imao ulogu trenera u njegovom boksu. "Poznajem Novaka dugo i znam kako je kada je zaista ‘zagrizao’. Tako je bilo na Olimpijskim igrama. Od prvog treninga se to vidi, tako je bilo i u Parizu. Prepoznaje se to u njemu - oštriji je. Ne kažem da je opušten na drugim turnirima, ali mnogo je veći fokus i pridaje značaj detaljima. Nevjerovatno je to šta je postigao. Kada vjeruje u nešto, on je zaista najjači i tu mu nema ravnog", zaključio je nekadašnji teniser.

Za narednu sezonu će Novak Đoković kao prioritet postaviti osvajanje grend slem titule. Ostali turniri, pa i plasman na ATP listi, više nisu prioritet najboljeg svih vremena, koji do kraja igračke karijere želi da uveća broj trofeja na četiri najveća turnira i tako još poveća razliku u odnosu na Rafaela Nadala i Rodžera Federera koji više neće osvajati titule. Na tom putu radiće sa nekim novim, ko može da mu doda energije.

"Iskreno, i ja nagađam (o saradnji sa novim trenerom) jer nemam informaciju i nemam ideju ko bi to mogao da bude. Opet će tražiti veliko ime sa kojim može da podijeli iskustva. Naravno, Novak je najbolji u istoriji i novi trener ga neće naučiti forhend ili bekhend, svi smo svjesni toga, ali treba mu neko sa kim može da podijeli iskustvo. Jako je bitno da nađe mir kada pogleda u njega, to mu je potrebno. Da dobije komentar u datom trenutku. Zaista je zahtijevan po tom pitanju i traži informacije od svog boksa jer je perfekcionista. Zato mislim da će to biti zvučno ime. Ne mora da znači da je bio već trener, možda neko sa manje trenerskog iskustva, ali neko velikog renomea", ispričao je Troicki.

(Sport Klub/MONDO)

Bonus video: