Svi pričaju o oproštaju Rafe Nadala, a on želi trofej: "Nisam tu da bih se povukao!"

Rafael Nadal nema namjeru da se tek tako povuče!

Čeka se oproštaj Rafaela Nadala! Znamo da je praktično već penzioner i jedan od najboljih tenisera u istoriji čeka mečeve Dejvis kupa da stavi tačku na profesionalno bavljenje tenisom. U Malagi se od 19. do 24. novembra igra završni turnir Dejvis kupa, a Španija igra protiv Holandije u četvrfinalu. Iako svi znaju da će se tu povući 38-godišnji Nadal on ističe da mu nije to cilj!