Zagreb se oglasio o zdravstvenom stanju Mandića nakon napada Kosa

Miloš Kos nije spomenut u novom saopštenju Zagreba.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavlja se drama oko tuče Miloša Kosa. Lijevi bek reprezentacije Srbije potukao se sa saigračima nakon meča Zagreba i Nanta u Ligi šampiona, a nakon što su hrvatski mediji izašli sa informacijama da je prilikom tuče najgore prošao golman "plinara" Matej Mandić sada je to potvrđeno. RK Zagreb oglasio se saopštenjem u kome se govori o zdravstvenom stanju Mateja Mandića.

"Poštovani prijatelji rukometa, ovim putem željeli bismo vas informisati o zdravstvenom stanju golmana rukometnog kluba Zagreb i hrvatske rukometne reprezentacije Mateja Mandića. Prilikom incidenta, koji se dogodio u svlačionici rukometnog kluba Zagreb nakon utakmice 9. kola EHF Lige šampiona s Nantom, došlo je do koštane traume lijeve strane lica Mateja Mandića, nakon čega je naš golman doveden u bolnicu na dijagnostičku obradu.

U četvrtak, 28. novembra izvršen je operativni zahvat kojeg je napravio doc. Pegan u KBC-u Sestara Milosrdnica na Odjeljenju otorinolaringologije. S obzirom na osjetljivost situacije, odlučili smo pričekati završetak svih potrebnih pregleda i zahvata prije iznošenja informacija kako bismo osigurali cjelovitu i točnu komunikaciju prema javnosti te izbjegli bilo kakve nepotpune informacije. Oporavak i dalji tok rehabilitacije individualnog je karaktera, te u ovom trenutku ne možemo iznositi prognoze vezane za Matejev povratak na teren. Rukometni klub Zagreb našem Mateju želi brz i uspješan oporavak", napisano je u saopštenju RK Zagreb.

ŠTA SE ZAPRAVO DESILO?

Izvor: Profimedia

Miloš Kos koji je ove szeone bio planiran da bude lider Zagreba igra prilično slabo, a sada je stvar kulminirala. Nakon poraza Zagreba od Nanta, koji čak nije bio ni dramatičan (25:22), a samo nedjelju dana nakon velike pobjede nad Mageburgom, Miloš Kos se sukobio sa saigračima. Kako navode hrvatski mediji nakon nekog prigovora i dobacivanja od strane Mandića u svlačionici udario ga je pesnicom i Mandić je pao u nesvijest. Nakon toga se u sve umiješao Zvonimir Srna koji se potukao sa Mandićem i na kraju su obojica suspendovana.

Za sada je Zagreb o Kosu i Srni javio samo to da su obojica pod suspenzijom do daljnjeg i vjerovatno ih nećemo gledati do zimske pauze koja za Zagreb stupa na snagu nakon mečeva sa Barselonom u Ligi šampiona, kao i Rudarom, Porečom i Zametom u hrvatskoj ligi.