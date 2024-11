Partizan čeka proljeće u Evropi poslije više od decenije: Stižu Nijemci i Tači, crno-bijeli jure jedan gol minusa

Krems predvođen stručnjakom iz Đakovice Ibišem Tačijem je ostvario gol prednosti u prvom meču, ali sada se igra na Banjici.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana nisu dočekali proljeće u Evropi još od 2013. godine, ali sadašnja generacija crno-bijelih ima priliku da napravi iskorak i plasira se u osminu finala EHF Evrokupa. Iako su u Kremsu, u prvoj utakmici šesnaestine finala, pretrpjeli poraz od austrijskog predstavnika (25:24), izabranici Đorđa Ćirkovića imaju dobre šanse da pred svojim navijačima zablistaju i naprave još jedan veliki uspjeh. Šef stručnog štaba Partizana istakao je da izgubljen meč, kojim je prekinut niz od 12 pobjeda, nije narušio dobru atmosferu u ekipi.

"Ovo je evropski dvomeč i pobjednik se zna tek poslije 120 minuta igre. Doživjeli smo minimalan poraz u gostima, ali sa druge strane to je odličan rezultat pred revanš. U ponedjeljak smo već odradili analizu, vidjeli gdje smo griješili, šta treba da prilagodimo i zaključili da je zakazao napad. Tu ćemo se popraviti i vidim da su momci izuzetno fokusirani i motivisani. Krems je sada u situaciji u kojoj smo mi bili pred prvu utakmicu. Prije dva dana su igrali prvenstveni meč i imaju manje vremena za pripremu. Izgubili su utakmicu, ujedno i prvu poziciju na tabeli austrijskog šampionata i vidjećemo kako će se oni snaći u toj situaciji. Mi smo trenažna ekipa, koja jako dobro reaguje kada odradi trenažnu nedjelju kako treba. Imali smo vremena da pripremimo meč i znamo koji je put do pobjede – da spriječimo njihovu tranzicionu igru, smanjimo broj tehničkih grešaka i da ih pritisnemo i u energetskom i u mentalnom smislu", zaključio je Ćirković.

Kapiten Nikola Zečević pozvao je navijače da dođu na Banjicu u subotu od 18 časova i podrže crno-bijele u važnoj utakmici. "Jako težak duel je iza nas, prvi poraz u sezoni, ali to nije poremetilo dobru atmosferu. U ponedjeljak smo došli na video analizu, pogledali se u oči i zacrtali jedan jedini cilj, a to je pobjeda na Banjici i proljeće u Evropi. Mislim da je Krems protiv nas odigrao jednu od boljih utakmica u sezoni, mi skroz suprotno, ali mislim da smo se dobro pripremili za revanš i nadam se da ćemo obradovati navijače. Ovim putem ih pozivam da dođu u što većem broju jer nam njihova podrška mnogo znači i samo zajedno možemo ostvariti zacrtani cilj", rekao je on.

Prenos utakmice možete gledati na Areni Sport 2.