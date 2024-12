"Imam autizam, odlučio sam sve da ispričam": Đoković ga javno hvalio, a niko nije znao za njegovu životnu priču

Američki teniser Džnson Bruksbi otkrio je da ima autizam, a njega je Novak Đoković hvalio poslije meča u kom je izgubio set...

Izvor: Ed JONES / AFP / Profimedia

Prije tri godine Novak Đoković pobijedio je Džensona Bruksbija (24) na US openu nakon što je izgubio prvi set (1:6, 6:3, 6:2, 6:2). Poslije tog meča iznio je niz pohvala na račun mladog američkog tenisera kome su mnogi predviđali svijetlu budućnost. Ali, onda su krenuli veliki problemi. Povreda, suspenzija, a sada je on odlučio da otvori dušu i da ispriča sa čim se sve borio u životu. Otkrio je da ima autizam!

Uprkos velikoj borbi uspio je da se izbori, da zaigra tenis i da u jednom momentu dođe i do 33. pozicije na ATP rang listi. Upisao je i pobjede protiv Kaspera Ruda, Stefanosa Cicipasa, Tejlora Frica... "Nisam htio da pričam o tome, htio sam to da čuvam za sebe. To je lična stvar i nisam htio da otvoreno govorim o tome. Ali, uvijek sam razmišljao o tome i shvatio sam da je vrijeme da pričam. Kao dijete sam bio na terapiji 40 sati nedjeljno samo kako bih naučio kako da pričam", rekao je Bruksbi u intervjuu za "AP".

Postoje razni tipovi autizma, jedan od njih je imao Dženson i uspio je da pronađe put do uspjeha, sa sve reketom u rukama. "Autizam mi je na neki način bio i neka vrsta snage na terenu, mada je u isto vrijeme i nešto što čini tenis težim", objasnio je Bruksbi.

Sa njim je od malih nogu, od kada je imao dva godine i devet mjeseci počela da radi Mišel Vagner i ona je istakla da je "Bruksbi prošao put od ozbiljnog stadijuma autizma do blažeg" i na to je dodala da je njegov rezultat za svaku pohvalu i da je unikatan slučaj.

Suspenzija i smanjenje kazne

Izvor: Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Bruksbi je u oktobru 2023. godine suspendovan na 18 mjeseci zbog toga što je propustio doping kontrolu. Nije se tri puta pojavio na doping testovima. Problem je nastao zbog jednog turnira u Holandiji kada je propustio testiranje treći put. Uslijedila je žalba i njegova kazna smanjena je, jer je utvrđeno da nije za to sam kriv, već i da veliku dozu krivice snosi osoba koja je trebalo da ga testira i da je došlo do zabune sa obje strane.

Žalba je usvojena, a upravo je Mišel Vagner imala i uticaj kada je svjedočila u njegovu korist. "Zbog autizma je Dženson imao velike probleme, bio je iza svojih vršnjaka u razvoju. Zato ima određene probleme i kada donosi odluke i kao odrasla osoba. Teško mu je ponekad da razumije da ako uradi jedno ili ne uradi nešto, da to može da dovede do nekog drugog ishoda, odnosno da nešto može da se desi. Ne može ponekad da shvati uzrok i posljedice", rekla je Mišel.

Bruksbi će se vratiti na teren na Čelendžeru u Kanberi (Australija) pred početak Australijan opena i želi da igra na prvom grend slemu sezone. Uz suspenziju imao je veliki problem sa povredama i imao je dvijje operacije, jednu na lijevom, drugu na desnom ručnom zglobu. "Mnogo loših stvari desilo se odjednom. Sada je to iza mene i moj glavni cilj je da budem sve bolji", jasan je Bruksbi.

Pohvale od Đokovića

Novak Đoković vs Dženson Bruksbi Izvor: Youtube/US Open Tennis Championships

Poslije meča na US openu Novak je javno pohvalio Džensona. "Videćemo dosta toga od njega u budućnosti. Ima atipičan stil igre, veoma je talentovan", rekao je tada Novak. Na to se Bruksbi nadovezao sa osmijehom. "Rekao bih da je sve to tačno".

Za kraj intervjua je još jednom objasnio zašto je odlučio javno da priča o svojoj borbi sa autizmom. "Želim da me ljudi upoznaju u potpunosti, da znaju još jedan dio mog života. Dugo sam razmišlja o svemu i odlučio da kažem javno", zaključio je Bruksbi.