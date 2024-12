Novak je to mogao da radi Hrvatu, ali Mareju neće smjeti: Britanci zatečeni potezom Đokovića

Zatečena potezom Novaka Đokovića.

Izvor: Glyn KIRK / AFP/Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković angažovao je Endija Mareja za novog trenera i tako će zvanično naslijediti Gorana Ivaniševića sa kojim se Nole rastao u februaru. Istina, Đoković je kratkotrajno sarađivao sa Bošnjakovićem i Zimonjićem, a sa Marejem kreće u novi pohod na rekorde i grend slemove.

Angažovanje svog prijatelja i rivala imalo je veliki odjek u javnosti jer su već u Velikoj Britaniji negativno reagovali, smatraju da nije dobro za Mareja da pomaže Đokoviću, dok je sada interesantnu izjavu dala i Laura Robson - nekada uspješna teniserka, a danas novinarka. Priznala je da je i te kako bila iznenađena ovom saradnjom i teško joj je da povjeruje da će Đoković i Marej ubuduće da funkcionišu kako treba.

''Pogledala sam telefon i onda datum. Ne, nije 1. aprila, ali ovo ne može biti istina...", rekla je Laura Robson koja nije mogla da sakrije svoje čuđenje.

"Bilo je to potpuno iznenađenje za sve. Svi su imali istu reakciju. Onda je to počelo da dobija smisao. Jer, ko bi to trebalo da bude trener Novaku Đokoviću? Neko tko zna kako se on osjeća u pojedinim trenucima i ima veliko iskustvo. Malo je ljudi koji se s time mogu poistovjetiti kao Endi", kazala je Laura Robson.

Saradnja između Đokovića i Ivaniševića bila je plodonosna jer su između ostalog jedan drugog mogli da trpe, pričaju isti jezik, pa čak ni kada je Nole vikao na svog trenera - to nije shvatao tragično. Razumio ga je, ali da li će i Endi...

"Nisam sigurno da će imati takav odnos, da će Nole vikati na njega. Imaju međusobnog poštovanja, biće to puno pozitivniji odnos prema vlastitom timu u igračkoj loži. Takođe, ne mogu da zamislm Mareja da skače sa stisnutim šakama kao što to rade treneri. Sve je to fascinantno i jedva čekam da vidim kako će sve izgledati", zaključila je Laura Robson.

Podsjetimo, Novak Đoković neće imati pomoć Endija Mareja na prvom turniru koji igra u novoj sezoni - u Brizbejnu od 29. decembra do 5. januara - ali će biti uz njega od Australijan opena.