Novak Đoković ponovo je pričao o saradnji sa Endijem Marejem.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Novak Đoković došao je u Melburn po titulu i to je svima jasno. Podizao je pehar 10 puta na Australijan openu i želi to da uradi ponovo. Potvrdio je to i na konferenciji za medije gdje je već spominjao i finale, a jedna od glavnih tema bila je njegova saradnja sa Endijem Marejem. Očekivano, to najviše zanima novinare.

Na samom početku konferencije podsjetili su ga na njegov prvi meč u Melburnu 2005. godine kada je izgubio od Marata Safina (6:0, 6:2, 6:1). "Igrao sam protiv Marata Safina koji je kasnije osvojio turnir, rutinski me pobijedio. To iskustvo mi je pomoglo da sanjam velike snove, da se nadam da mogu da osvojim slem. Tri godine kasnije sam na istom terenu osvojio isti slem. Imam divne uspomene, trudim se da ponovo doživim takve stvari", počeo je Novak.

Onda se za pitanje javio danski novinar kog je najviše zanimalo da li će Đoković da igra za Srbiju protiv Danske na Dejvis kupu (31. januar i 1. februar). Njegov odgovor potvrdio je i da Nole vidi sebe u samoj završnici. "Nadam se da ću biti tamo, plan je takav. Samo je nekoliko dana poslije finala Australijan opena, moramo da vidimo kako ću da igram ovdje, nadam se da ću biti dostupan selektoru. Rune i ja se veoma dobro slažemo, često smo igrali jedan protiv drugog. Sjajno je za danski sport i tenis što je Holger tu, što mu ide dobro, što se penje na rang-listi. Poslao mi je fotografiju dvorane, igrao je tamo sa Rudom na egzibiciji. Bio je tamo, trenirao je i napisao mi je uz fotografiju 'Čekamo te ovdje'. Bilo bi sjajno da igramo tamo."

"Endi je od mene tražio jedno"

Vidi opis "Marej je to tražio od mene": Đoković otkrio kako ga je Endi iznenadio, nije to očekivao! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ubrzo su pitanja preusmjerena na saradnju između dvojice nekadašnjih ljutih rivala - Novaka i Endija. "Zadovoljstvo je i čast što mi je Endi trener. Razmišljao sam o imenima koja bih volio da imam uz sebe tokom sezone, htio sam da to bude neko ko je osvajao slemove, lista nije duga. Nekoga ko razumije šta znači osvojiti grend slem, šta znači suočiti se sa pritiskom, očekivanjima. Endi je skoro završio karijeru, bilo je to iznenađenje i za njega kada sam ga pozvao. Mislim da je njegov teniski koeficijent inteligencije visok, svi to znamo. Poslije operacije, vještačkog kuka i svega je uspio da osvaja turnire, da igra, da se bori, pokazao je svima šta znači biti šampion. Inspirisao je i mene i mnoge druge širom svijeta."

Nastavio je da priča u istom dahu. "Njegova unikatna perspektiva moje igre je to što je igrao protiv mene 25 godina, prvi put smo se susreli kada smo imali 12 godina. Zna evoluciju moje igre. Zna slabosti, vrline. Poznaje tenis najboljih igrača na svijetu, jer se tek skoro penzionisao. Trenirao je i igrao je protiv svih najboljih do skoro. Upućen je u sve što se dešava. Tek se upoznajemo u novoj ulozi, osam dana smo trenirali pred početak sezone, sada radimo u Melburnu. Daje mi motivaciju, inspiraciju da provodim vrijeme na terenu. Dosta pričamo, razgovaramo o dosta različitih stvari. Priča i sa članovima mog tima koji me bolje poznaju. Posvećen je detaljima, profesionalan je. Za sada uživam u našoj saradnji."

Otkrio je i šta ga je iznenadilo do sada i šta je to Škot od njega tražio.

"Mi smo i dalje na početku ove saradnje, malo vremena smo proveli zajedno. Nismo imali zvaničan meč. Imali smo tu egzibiciju, bilo je lijepo vidjeti ga u mom uglu. To je bio neki način predstavljanja za ono što nas čeka u ponedjeljak. Lijepo je što je Australijan open uveo tu ložu za trenere na istom nivou, tu blizu igrača. Tu će moj tim da sjedi. Uzbuđen sam što počinjemo zajednički turnir. Dosta komuniciramo o svemu, o svakom udarcu u mojoj igri, taktici, mentalnom pristupu, komunikaciji tokom treninga, mečeva. Dosta vremena provodi sa članovima tima kako bi se sinhronizovao sa njima. Do sada je iskustvo samo pozitivno. Prijatno sam iznenađen njegovim profesionalizmom i posvećenošću, posebno pošto nikada nije bio trener. To mu dolazi prirodno, ima visok koeficijent inteligencije. Primjećuje stvari i govori kada je najvažnije, razumije kada je pravi momenat da kaže nešto i šta da kaže, šta da pita. Za sada je zaista sjajno. Trudimo da se spojimo na najbolji mogući način. Kada si na terenu pred više hiljada ljudi koji gledaju trening, rekao bih da je to neka dobra vrsta pripreme, da vidi i on moje reakcije. Radujem se, čekam da vidim šta će se dogoditi. Na početku je bilo malo čudno da dijelim sa njim te detalje, ne o igri, nego i o životu. Ne mislim ništa negativno, nego nikada nismo takve stvari dijelili, bili smo rivali i krili smo stvari jedan od drugog. Sada su sve karte na stolu, on to traži od mene, ja to podržavam, takvu vrstu komunikacije kada dijeliš sve. To je najbolji način da me razumije i da shvati kako može da mi pomogne."

"Nisam gledao Nišeša do sada"

Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT, Screnshoot/YouTube/@gostanford

Prvi rival u Melburnu biće mu Nišeš Basavaredi (19), a prošle godine je na startu igrao protiv Dine Prižmića. "Moram da budem iskren, ne znam mnogo o Nišešu. Gledao sam ga u četvrtak prvi put. Vidio sam da je dosta brz, talentovan, dinamičan, dobro servira. Ima kompletnu igru. Biće mu ovo prvo učešće u glavnom žrijebu grend slema, nema mnogo da izgubi, biće uzbuđen da se pokaže. Moram da pristupim meču ozbiljno kao i svakom drugom i da uradim sve da pobijedim i da uživam u momentu dijeljenja terena sa njim."

Za kraj su ga upitali i koji to momenat pamti iz Melburna. "Vjerovatno je ta prva titula 2008. godine posebna, kao i ona posljednja koju sam ovdje uzeo 2023. godine. Svaka je pobjeda posebna na svoj način, ali ako moram da biram, onda su to prva i posljednja", zaključio je Đoković.