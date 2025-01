Damir Džumhur o dopingu Janika Sinera: Dva puta pozitivan, a nikakva suspenzija?! Jako čudno

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur govorio je o dopingu zbog kojeg će se izjašnjavati prvi reket svijeta Janik Siner.

Izvor: Shutterctock

Džumhur je u razgovoru za "Sport klub" istakao da mu nije baš drago da priča o tome, ali i da bi svi teniseri trebali imati jednak tretman.

"Većina igrača s kojim sam pričao su rekli istu stvar. Da je jako čudno da nije dobio nikakvu suspenziju, iako je na dva različita testa bio pozitivan. Sve je to jako čudno. Iskreno, u medijima nikada nisam pričao o svemu tome, zato što ne bih volio da ja budem taj koji će nešto da kaže, ali mislim da jednostavno pravila moraju da budu jednaka za sve. Jednostavno, jedan igrač ne može imati bolje uslove od drugog. Ako će jedan igrač biti suspendovan na šest mjeseci, nebitno ko je, mislim da mora i drugi. Jednostavno, mora se svima isto suditi. To je ono šta ja mislim i kako bi trebalo da bude. Ne znam šta se sada dešava. Uglavnom, utisak je da možda nije pravedno prema nekima drugima. O načinu kako je to došlo do njegovog tijela, isto se priča mnogo između igrača. Ali, najbitniji je da nije pravedno prema drugima koji nisu isto tretirani", rekao je Džumhur, a prenio "N1".

Podsjetimo, prvi reket svijeta Janik Siner je dva puta u 2024. godini bio pozitivan na nedozvoljene supstance poslije doping testa.

Italijanski teniser je tokom Indijan Velsa koristio nedozvoljenu supstancu, odnosno steroid koji se koristi za povećanje mišićne mase. Bio je pozitivan na prvom testiranju, a osam dana kasnije je test pokazao identičan ishod.

Siner je prihvatio krivicu, ali je istakao da nije konzumirao nedozvoljene supstance svjesno što je Svjetska teniska doping agencija usvojila kao razlog, ali će se Sineru oduzeti bodovi osvojeni na Indijan Velsu gdje je igrao polufinale.

