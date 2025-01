Premijer Australije se oglasio zbog Đokovića: Čuo pitanje, pa se napravio lud

Entoni Albanese reagovao je na uvrede koje je Novak Đoković dobio u Australiji.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia /EPA-EFE/LUKAS COCH

Novak Đoković pokazao je cijelom svijetu da neće dozvoliti da vrijeđaju njega i Srbe. Sramotan potez australijskog novinara Tonija Džounsa podigao je buru. On je na snimku, usred emisije, vrijeđao je najboljeg tenisera svih vremena. Zbog svega toga Novak je odbio da priča sa Džimom Kurijerom odmah poslije meča, pa je javno obrazložio da to neće raditi dok ne dobije izvinjenje.

Sa danom zakašnjenja je stiglo Džounsovo izvinjenje, a prije nego što je do toga došlo premijer Australije Entoni Albanese upitan je o svemu tome. "Pustiću da to ide svojim tokom, trebalo bi to da riješe njih dvojica", počeo je Albanese.

Vješto je izbjegao da ulazi u polemiku oko svega toga, već je dao diplomatski odgovor. "Smatram da je Đoković odličan teniser i tu nema nikakve dileme. Takođe smatram da postoji prostor za više poštovanja. Vidio sam komentar koji je voditelj izgovorio. Znate kako, smatram da nam je potrebno više ljubaznosti, velikodušnosti i poštovanja u svim sferama. Rekao bih da to ljudi traže i žele", rekao je Albanese.

Potom je upitan za ponašanje pojedinih navijača koji na mečeve dolaze u pripitom stanju i prave haos. "Smatram da je pogrešno kada publika zviždi kad neko pogriješi, ali su navijači u Australiji takvi, strastveni su. Zato je turnir tako dobar. To gleda cijeli svijet i žao mi je što Australija nema više takvih globalnih događaja. Koliko god da uživam dok gledam ragbi i naš fudbal, to nisu globalni događaji. Imamo događaj koji gleda cijela planeta", zaključio je Albanese.