Novak Đoković je mislio da su svi razumjeli njegovu poruku i da je jasno da neće davati intervju na terenu poslije pobjede na Australijan openu. Ali, Džim Kurijer mu je prišao i izazvao reakciju.

Izvor: YouTube/Australian Open/Tennis TV/Screenshot

Odluka srpskog tenisera Novaka Đokovića da odbije intervju na terenu "Rod Lejver arene" poslije pobjede nad Jiržijem Lehečkom podigla je mnogo prašine u javnosti. Objasnio je kasnije Nole da je to odlučio zbog ružnih komentara novinara Tonija Džounsa na njegov i račun srpskih navijača, a "žrtveni jarac" bio je njegov kolega Džim Kurijer.

Pogledajte 00:18 Novak Ðoković odbio intervju na terenu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

Upravo je Kurijer, inače bivši teniser, trebalo da intervjuiše Đokovića na terenu, ali je samo pružio mikrofon srpskom teniseru koji mu je rekao da neće govoriti i da će se samo zahvaliti navijačima. I sam Kurijer je ostao u čudu, poslije svega nagađao je da je Nole ljut zbog ponašanja određenog dijela publike, da bi mu odmah objašnjeno da to ni u kom slučaju nije bilo "usmjereno protiv njega".

"Znao sam da postoji neka frustracija zbog onoga što se desilo sa Tonijem Džounsom, kolega mi je i radimo zajedno. On je tip koji voli da se smije, ali prešao je granicu, vidjeli ste saopštenje", rekao je Džim Kurirjer koji je ispričao i da mu nije bilo svejedno kada je Nole odbio da govori sa njim.

Vidi opis Oglasio se Kurijer kome Đoković nije dao intervju: "Pogledao me, kao da pita šta ću ja uopšte tu"! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA-EFE/LUKAS COCH Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: EPA-EFE/LUKAS COCH Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: EPA-EFE/JAMES ROSS Br. slika: 17 17 / 17

"Svakako to nisam očekivao. Novak me je baš zbunjeno pogledao, kao zašto sam uopšte tu? Mislio je da treba da znamo da neće da priča. Nije bilo nikakvih problema na terenu, kad je rekao da neće intervju, sve je bilo okej. Imaju svi opciju da govore ili da ne govore. Pričao sam sa njegovim menadžmentom u hodniku i rekli su mi da nije ništa lično. Rekli su da ne pričaju samo za Kanal 9, ali moraju da znaju - kada govore na terenu, to je prilika da pričaju sa svima širom svijeta. Ne samo za ovu TV", dodao je Australijanac koji je istakao da Nole mora i to da razumije kada "tjera pravdu" protiv "Kanala 9" i Tonija Džounsa.

Takođe, istakao je da vjeruje da su ove stvari koje inače motivišu Novaka Đokovića i pokreću ga na turnirima, da mu je uvijek sada potrebno "dodatno gorivo" da bi došao do pobjede.

Da li mu je baš potrebno protiv Karlosa Alkaraza, to je zaista pitanje. Taj meč na programu je u utorak od 10.30.