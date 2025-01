Lažno izvinjenje novinara za Đokovića: Sve je bilo namješteno, jedan detalj to potvrđuje (video)

Novinar Toni Džouns očigledno je čitao izvinjenje upućeno Novaku Đokoviću.

Izvor: Printscreen/YouTube/9NewsAustralia

Novinar Toni Džouns uputio je javno izvinjenje Novaku Đokoviću. Uključio se u jutarnji program na svojoj televiziji, na kanalu "Devet" i praktično je napamet naučio ono šta treba da kaže. Da li je uopšte on sam pisao to izvinjenje ili su mu dostavili njegovi šefovi, to nije poznato, ali se vidi da je sve naučeno.

Jedan od detalja tokom "diktiranja" izvinjenja otkrio je sve to. Dogodilo se to u nekoliko navrata, kada je spuštao pogled i kao da je čitao i pokušao da se podsjeti šta treba da kaže, da nešto ne zaboravi. "Razočaran sam zbog ishoda, komentari koje sam iznio sam smatrao da su bili šala, humor, tako radim stvari. Bilo koja emisija da je koju radim. Kada sam to rekao, onda su mi u subotu iz teniske asocijacije Australije javili da tim Novaka Đokovića nije bio srećan zbog tih komentara. Odmah sam kontaktirao njegov tim i izvinio sam im se zbog bilo kakvog nepoštovanja koje je osjetio mojim komentarima. I sada stojim ovdje iza tog izvinjenja, ako je osjetio bilo kakvo nepoštovanje sa moje strane, a očigledno je da jeste", počeo je Džouns.

Nastavio je da priča na istu temu. "Trebalo bi takođe da kažem da je to nepoštovanje bilo i prema srpskim navijačima. Radimo ovdje već godinama, imam dobar odnos sa njima, dolaze sa zastavama, donose strast, volim da se šalim sa njima. Nije to shvaćeno kao šala. Djeluje mi da sam razočarao srpske navijače. Zaista mi je žao zbog toga, ne pokušavam da se izvučem.

Toni Džouns se izvinio Novaku Đokoviću Izvor: YouTube/9 News Australia

Tada je zastao i pogledao na dole na nešto duži period. Djeluje kao da je to uradio da bi pročitao šta piše, pošto je izgledalo kao da je sve ovo naučio napamet. Ko zna i da li je uopšte on pisao taj spremljeni govor. "Ako bih mogao da vratim vrijeme, jedna stvar koja je bila pretjerana sa moje strane i koja je iznervirala Novaka bio je moj posljednji komentar. Tada sam rekao 'Izbacite ga'. Mogu da okrećem to kako god hoću, ali je činjenica da to može da se shvati samo kao komentar na vrijeme pandemije kada je deportovano. To je iznerviralo Novaka i to potpuno razumijem. Ovo je nesrećna situacija, ali smatram da je prioritet da se fokusiramo na tenis, njega čeka meč sa Alkarazom, nadam se da će njegov fokus da bude na meču, a moj da radim svoj posao. Mogu da ponovim ono što sam rekao i njemu, a to je da se izvinjavam. Njegovom timu sam rekao da želim da se nađemo i da porazgovaramo, oni su rekli da to žele, nije se to dogodilo do sada, ali sam siguran da će i to da se desi ubrzo", zaključio je Džouns.

Novak prihvatio izvinjenje

Izvor: Youtube/printScreen

Đoković je prihvatio izvinjenje. Preko teniske asocijacije Australije dostavljeno je kratko i šturo saopštenje u kom se navodi da je "Novak prihvatio izvinjenje i da želi da se fokusira na naredni meč". Sada ostaje da se vidi i da li će da se oglasi na društvenim mrežama ili će čekati da se završi meč sa Karlosom Alkarazom.

Duel između Srbina i Španca zakazan je za posljednji na "Rod Lejver areni" u utorak i neće početi prije 10.30 časova po srpskom vremenu.