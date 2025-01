Novak reagovao na izvinjenje novinara: Ovako se do sada Đoković nije oglašavao

Novak Đoković prihvatio je izvinjenje koje je stiglo od voditelja Tonija Džounsa...

Novak Đoković prihvatio je izvinjenje koje je dobio od voditelja Tonija Džounsa. Tako navode iz teniske asocijacije Australije u saopštenju koje je dostavljeno medijima na prvom grend slemu sezone. Srpski teniser se, bar za sada, nije direktno oglasio poslije izvinjenja, ali nije isključeno da bi to mogao da uradi putem društvenih mreža.

Saopštenje koje je poslato je dosta kratko i to je nešto što do sada nije radio. "Novak je vidio da je izvinjenje izdato javno, kao što je tražio. Sada ide dalje i koncentriše se na sljedeći meč", navodi se u saopštenju. Doduše, nije se ni australijski voditelj previše "proslavio" dok se izvinjavao.

Džouns se uključio u program i djelovao je kao da je naučio napamet šta treba da kaže, nego što je zaista želio da se izvini.

"Razočaran sam zbog svega jer su komentari napravljeni u našoj emisiji. Mislio sam da je to šala, humor, što ja obično i radim na televiziji. Obaviješten sam da Đoković nije bio srećan zbog tih komentara. Odmah sam kontaktirao njegov tim i uputio sam bio izvinjenje prije 48 sati, ako je osetio neko nepoštovanje zbog tih riječi. I dalje se držim tog izvinjenja. Hoću da kažem da je to bilo previše prema srpskim navijačima, a pravili smo prije nekoliko godina i lijepe izvještaje sa navijačima iz Srbije, tako da sam mislio da je to samo nastavak šale. Izneverio sam srpske navijače. Iskreno mi je žao zbog toga. Da mogu da vratim vrijeme, jednu stvar bih promijenio i tu sam pretjerao, a to je što sam rekao da ga izbace. Znam da to može da bude protumačeno kao kada su Novaka Đokovića deportovali iz Australije. Mogu da razumijem to. Bila je ovo nesrećna situacija i prioritet je da se fokusiramo na tenis. Novaku mogu da kažem samo ono što sam rekao prije 48 sati, a to je da se izvinjavam ako ga nisam poštovao. Rekao sam da možemo i da pričamo privatno", rekao je Toni Džouns i dodao da misli da je ovim riječima stavljena tačka na sve.

Tony Jones is a national embarrassmentpic.twitter.com/SorFvFv1lA — Avi Yemini (@OzraeliAvi)January 19, 2025

Vidjećemo da li će Novak da se oglasi tokom dana ili će da čeka da kaže svoj stav u utorak, poslije meča sa Karlosom Alkarazom. Okršaj sa Špancem je posljednji na "Rod Lejver areni" i neće početi prije 10.30 po našem vremenu.