Kirjos psovao novinara koji je vrijeđao Đokovića: Pojavio se snimak, žestoko isprozivao svog sunarodnika!

Nik Kirjos žestoko je isprozivao voditelja koji je vrijeđao Novaka Đokovića.

Izvor: EPA/DARREN ENGLAND/AAP /Printscreen/YouTube/9 News Australia

Novak Đoković prihvatio je izvinjenje koje je dobio od australijskog novinara Tonija Džounsa. To je bio razlog zbog kog je odbio intervju na terenu sa Džimom Kurijerom poslije pobjede u osmini finala Australijan opena. Prije tog izvinjenja i svega toga javio se Nik Kirjos.

Kontroverzni australijski teniser nije birao riječi i vrijeđao je javno novinara koji je prozivao Novaka i srpske navijače. "Kako koji đavo ovaj čovjek i dalje ima je*eni posao. Ovo je užasno, Toni Džounse, ti si užasan čovjek. Je*ena budala", rekao je Kirjos na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama.

Đoković je na konferenciji, pa onda i na svojim društvenim mrežama u nedjelju objasnio da nije želio da priča zato što je čuo kako je Džouns vrijeđao i njega i Srbe. Sada je stiglo izvinjenje koje ne djeluje pretjerano iskreno, ali je bar dato.

Evo šta je Toni rekao u emisiji kada se izvinio.

"Razočaran sam zbog svega jer su komentari napravljeni u našoj emisiji. Mislio sam da je to šala, humor, što ja obično i radim na televiziji. Obaviješten sam da Đoković nije bio srećan zbog tih komentara. Odmah sam kontaktirao njegov tim i uputio sam bio izvinjenje prije 48 sati, ako je osjetio neko nepoštovanje zbog tih riječi. I dalje se držim tog izvinjenja. Hoću da kažem da je to bilo previše prema srpskim navijačima, a pravili smo prije nekoliko godina i lijepe izvještaje sa navijačima iz Srbije, tako da sam mislio da je to samo nastavak šale. Iznevjerio sam srpske navijače. Iskreno mi je žao zbog toga. Da mogu da vratim vrijeme, jednu stvar bih promijenio i tu sam pretjerao, a to je što sam rekao da ga izbace. Znam da to može da bude protumačeno kao kada su Novaka Đokovića deportovali iz Australije. Mogu da razumijem to. Bila je ovo nesrećna situacija i prioritet je da se fokusiramo na tenis. Novaku mogu da kažem samo ono što sam rekao prije 48 sati, a to je da se izvinjavam ako ga nisam poštovao. Rekao sam da možemo i da pričamo privatno", rekao je Toni Džouns i dodao da misli da je ovim riječima stavljena tačka na sve.