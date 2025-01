"Da je meni Nole to uradio, plakala bih": Andrea Petković uprkos svemu podržala Đokovića

Andrea Petković smatra da je Novak Đoković imao svako pravo da odbije intervju sa njenim kolegom Džimom Kurijerom.

Izvor: Youtube/Australian Open TV

Srpski teniser Novak Đoković odbio je da ga intervjuiše Džim Kurijer na terenu "Rod Lejver arene" poslije pobjede nad Jiržijem Lehečkom (3:0) zbog ponašanja njegovog kolege Tonija Džounsa. Đoković je samo uzeo mikrofon i rekao navijačima da će se vidjeti u narednoj rundi, a Kurijer je ostao zatečen zbog ovog poteza, da bi tek kasnije saznao da nije učinio ništa našao srpskom asu, samo da je "bojkot pokrenuo zbog uvreda na njegov i račun srpskog naroda".

Nije bilo prijatno Džimu Kurijeru, koji je imao sasvim drugačiji intervju od Andree Petković - koja je dva dana ranije na istom mjestu uspjela da izmami osmijeh Novaku Đokoviću. Sada kaže da joj ne bi bilo ni blizu svejedno da je Nole odlučio da se povuče s terena baš dok je tu sa njim.

"Da sam ja bila u tom momentu, ja bih sto posto počela da plačem, ali mislim da je Novak u pravu sto posto. Meni bi bilo teško zbog mene, ali on ima pravo", rekla je Andrea Petković.

U međuvremenu, novinar se "izvinio" što je Đoković prihvatio, a Petkovićeva napominje da je uz svog zemljaka: "Nisam još vidjela, ali sam čula da se izvinio. Htjela sam da pogledam, ali ja sam 150 odsto uz Noleta u ovoj situaciji. Mislim da je reagovao zato što ovo nije bilo samo protiv njega već i protiv njegovih navijača. Da je samo on u pitanju, toliko je jak, da može sve da prevaziđe, kao što smo viđali sve ove godine. Njega je to potreslo zbog navijača, ostali nemaju takvu mentalnu snagu kao što ima Nole. To je moja interpretacija, ne znam da li sam u pravu, ali možda zbog toga", poručila je ona.

Pogledajte 00:18 Novak Ðoković odbio intervju na terenu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

Prema njenim riječima, Novak i te kako ima šansu protiv Karlosa Alkaraza u utorak od 10.30, iako je i Španac u sjajnoj formi i već je na Australijan openu pokazao da je došao po titulu.

"Bila sam u pozitivnom šoku kako je Nole odigrao meč protiv Mahača. To mu je bio najbolji meč od finala Olimpijskih igara prošle godine. Mislim da nije promašio bekhend sve vrijeme u toku meča. Toliko sam njegovih mečeva pogledala da sam poslije drugog poena rekla da je Nole u top formi. On kada mijenja pravce bez razmišljanja to je meni uvijek znak da je u top formi. I mislim da ko sutra bude pobijedio ima velike šanse za osvajanje titule. A ko će to biti, ne znam, nažalost. Voljela bih da to znam", zaključila je.