Alkaraz se prošetao do trećeg kola US opena: Ne pamti se ovakva partija Španc, Novaku neće biti lako

Karlos Alkaraz pobijedio je Italijana Matiju Belućija u drugom kolu US opena.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Karlos Alkaraz plasirao se u treće kolo US opena, i to na fascinantan način. Drugi reket svijeta za rivala je imao Italijana Matiju Belućija, a pobijedio ga je 3:0 (6:1, 6:0, 6:3). Španac je na ovaj način zakazao susret sa još jednim predstavnikom iz Italije, ovog puta 34 teniserom svijeta Lućanom Darderijem, ali ako nastavi u ovom ritmu, nema sumnje da nas očekuje još jedna ubjedljiva pobjeda.

Alkaraz je slavio u drugom kolu US opena za sat vremena u 36 minuta - kao da je igrao dva seta. Već na startu je pokazao zube, dozvolio je rivalu svega poen, a onda je sačuvao servis. Stigao je potom do brejka, mada daleko od toga da je Italijan posustajao, pri svakom svom servisu 65. igrač svijeta davao je maksimum, pa se vodila velika borba, ali Belući nikako nije uspijevao da sačuva servis.

Drugi set trajao je vrlo kratko, za 27 minuta Alkaraz je imao 2:0 u setovima. I ponovo se Belući trudio da sačuva servis, igralo se na razliku svaki put kad je Italijan započinjao poene, ali jednostavno nije bilo dovoljno za neumoljivog Španca. Ipak, spustio je gas Alkaraz u trećem setu, do brejka je došao tek nakon što su teniseri igrali gem za gem (3:3), a onda je priveo meč kraju. Ponovo se igralo na razliku pri servisu Italijana, ali je Alkaraz uspio da iskoristi drugu brejk šansu i povede 4:3.

Ostalo je drugom reketu svijeta samo da potvrdi pobjedu, ali nije bilo lako. Uspio je Alkaraz da sačuva servis, nakon što je Italijan stigao do izjednačenja, a onda je zabilježio i novi brejk i veliku pobjedu. Poslije ovako munjevite igre drugog tenisera svijeta, a s obzirom na to da je Španac na strani žrijeba Novaka Đokovića, Srbinu neće biti ni malo lako u ovom potencijalnom susretu.