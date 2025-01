Pričate da je Novak najgori ikada? Amerikanac svima zapušio usta, za minut objasnio sve

Novak Đoković dugo nije osvojio nijedan turnir, ali Endiju Rodiku su smiješne priče da je u "najgoroj formi ikada".

Novak Đoković je na startu nove sezone stigao do svog 50. grend slem polufinala koje će igrati protiv Aleksandera Zvereva. Prošle sezone smo čekali da upiše 100. trofej u karijeri, a on je završio ATP sezonu bez pehara, a retrospektivu oko njegove prošle sezone je dao Endi Rodik.

Često nekadašnji najbolji teniser svijeta priča o Novaku Đokoviću i uglavnom ga hvali, a sada je istakao da je potpuno nevjerovatno kakva sezona se smatra za "lošu" po standardima najboljeg tenisera ikada. Kada se sve stavi na papi,r jasno je na šta nas je navikao nevjerovatni Đoković.

"Njegova najgora godina ikada, a uspio je da dođe do polufinale Australijan opena, finala Vimbldona, uzeo je olimpijsko zlato, igrao je finale mastersa... To je najbolja godina karijere za večinu nas! Nije to u lošem smislu, to je njegova realnost, ali mislim da je to potpuno racionalno. Dolaze neke godine, on više nema 30 godina više, a sa druge strane mreže su dvije zvijeri u najboljim godinama", rekao je Endi Rodik.

Kakvu je sezonu imao?

Onakvu kakvu je htio! Imao je jedan najveći cilj, a to je da osvoji olimpijsko zlato i djeluje da je tu uhvatio posljednji voz. Pobijedio je Karlosa Alkaraza u finalu u Parizu i to mu je bio jedini trofej. Počeo je zagrijavanjem u Junajted kupu, zatim ga je u polufinalu Australijan opena izbacio Janik Siner, pa se poslije lošeg Indijan Velsa povukao iz Majamija. U Monte Karlu je došao do polufinala, u Rimu i Ženevi nije ispunio očekivanja, a odna se povrijedio u četvrtom kolu Rolan Garosa i predao meč Kasperu Rudu. Na Vimbldonu ga je tako načetog u finalu dobio Karlos Alkaraz, a poslije Olimpiskih igara ispao je u trećem kolu US opena i izgubio je finale Šangaja.