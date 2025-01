"Novak cmizdri, on je hipohondar koji vara!": Sraman tekst o najvećem ikada, Australijanac ga izvrijeđao

U moru napada na Novaka Đokovića vidjeli smo još jedan sraman tekst o njemu u australijskim novinama.

"Najveći ikada priča o povredama i svi plačemo", naslov je skandaloznog teksta Vila Svontona u australijskim novinama! Do sada smo se čak i navikli da se strani mediji loše odnose prema najvećem teniseru ikada, ali sa podnaslovom "Brilijantni Džoker, poznati simulant i pretjerivač, izgleda da ponovo to radi", ovaj tekst je ipak za nijansu gori od svega što smo do sada mogli da čitamo.

Već smo imali skandal sa jednim australijskim novinarom koji je vrijeđao Srbe i Novaka na TV-u, a sada je u australijskoj štampi Vil Svonton javno optužio Novaka da laže, pretjeruje, da je hipohondar i varalica. I još je naglasio da mu je jako žao što je bolji od Rodžera Federera i da smatra da su svi na strani Švajcarca!

"Da li najveći ikada može da cmizdri? I ja bih, takođe, želio da je Rodžer Federer i dalje najbolji svih vremena, zbog njegove pojave, jer je zgodan i ima lijepu kosu, zbog umjetničkog jednoručnog udarca, ali ako to mislimo varamo sami sebe. Gledati 37-godišnjeg Novaka Đokovića kako koristi svaki mogući trik da prevari 21-godišnjeg Karlosa Alkaraza, kako udara lopticu o podlogu milion puta, kako odugovlači kada mu odgovara, a ubrzava kada mu je zgodno, kako svog rivala pomjera lijevo-desno po terenu, kao ruski šahista, kako smišlja pljačku i krade Karlosu Alkarazu njegovu poznatu proslavu kao da je vlasnik ovog mladog tenisera... Gledamo najvećeg ikada. Tenis igrate da pobijedite, a Đoković pobjeđuje", navodi u svom tekstu Svonton.

Novak je imao problema na meču sa Karlosom Alkarazom, pa je krajem prvog seta zatražio medicinski tajm-aut. Kasnije je pričao o tome da ga je zaboljela zadnja loža, da ima probleme sa primicačem, kao i da je pod dejstvom lijekova završio ovaj meč. Svonton mu ne vjeruje...

"A sada u šoku i hororu, on se bori sa povredom na Australijan openu. Zar ne? Da li mu vjerujemo? Rijetko, ako ikada. Praktično nikada. Njegovi napori su iskreni, ali sumnjamo na hipohondriju. Mladi Đoković je bio poznat po tome što je istrajavao kada je dolazio do fizičkih problema, a sada još uvijek plaća cijenu za ta pretjerivanja. Endi Rodik je jednom rekao da su Novakove sitne povrede kao 'SARS, ptičiji grip i antraks'. Onda je nastao skandal na US ppenu", naveo je australijski novinar.

Morao je da prizna!

Jedan od rijetkih koji na ove stvari ne reaguje je Karlos Alkaraz. Mladi Španac, do skora prvi na ATP listi i osvajač nekoliko grend slemova ima sjajan odnos sa Novakom i jako ga cijeni. Đoković na njega gleda kao na sina, a to ni najveći kritičari Novaka Đokovića ne mogu da opovrgnu.

"Poštovanje između Đokovića i Alkaraza je iskreno i veliko. Ali i dalje je tu bila ne tako suptilna igra u najboljem meču turnira. Alkarazova poznata proslava je da stavi prst na uvo i da tako izazove ovacije. Đoković je to radio sve više kako je meč odmicao. Nakon što su se promijenile strane, Alkaraz se pravio da hramlje, jasno referišući na Đokovićeve nestašluke. Vuk! Srbin je izgledao kao da je na jednoj nozi poslije jednog seta. Satima kasnije, dok je bio na lijekovima i adrenalinu, izgledalo je kao da trči na tri noge. Govoreći sa medijima u 2.17 poslije ponoći rekao je da ima problem sa zadnjom ložom, kao i 2023. gkada je tvrdio da ima pukotinu od tri centimetra na mišiću. Vuk! Svi smo prevrnuli očima i sumnjali smo u njegovu iskrenost. Vjerovatno nije bila veća od dva centimetra. Naravno, nakon što je sumnjao da može da igra, osvojio je turnir", završio je Svonton svoj sramni tekst.