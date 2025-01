Nadali su se da Novak neće moći: Jednim potezom pred polufinale im razbio nade!

Novak Đoković će od 4:30 na teren!

Izvor: EPA-EFE/Marcin Cholewinski

Novak Đoković se oglasio prvi put pred meč sa Aleksandrom Zverevom! Iako su mnogi ozbiljno strahovali i pitali se da li će se pojaviti na meču polufinala, on je na svojim društvenim mrežama podijelio najavu ovog meča od strane Australijan opena i tako potvrdio da je ipak spreman za meč!

Novak bi trebalo da izađe na teren od 4:30 po našem vremenu pošto će ovo biti prvo muško polufinale, a u pitanju će biti 13. duel Aleksandra Zvereva i Novaka Đokovića. Do sada je Novak bio duplo uspješniji pošto ima osam pobjeda, za razliku od "samo" četiri pobjede tenisera iz Njemačke koji je trenutno drugi na ATP listi.

Razlog zbog koga su se mnogi brinuli da li će Novak izaći na teren je njegov duel sa Karlosom Alkarazom. Novak je krajem prvog seta osjetio bol, imao je problema sa primicačem i tražio je medicinski tajmaut. Nakon što je popio potrebne lijekove preokrenuo je meč, ali je jasno rekao poslije meča da nije do kraja jasno kakvo je njegovo stanje i koliko će biti zdrav za narednu fazu.

Šta je rekao Novak?

"Još uvijek sam na terenu, onda ne mogu da se žalim. Počeli su da rade ti lijekovi i zaista su mi pomogli. Uzeo sam još jednu dozu, zvuči užasno, ali zaista je tako.Nakon što je bio gotov drugi set koji sam izgubio osjećao sam se sve bolje. Kažem još jednom ti lijekovi su počeli da me opuštaju, ali vidjećemo kako će biti sutra kada dejstvo prestane", rekao je najbolji teniser ikada kada su ga pitali kako se osjeća i da li je povrijeđen.

Taj medicinski tajmaut je uznemirio nekadašnjeg broja jedan iz Španije i javno je to rekao Karlos Alkaraz, a na kraju je Novak Đoković uspio da iskoristi tu situaciju. Dobio je psihološku bitku i na kraju poslije velike borbe i četiri seta dobio Alkaraza.

"Vidio sam (da ga je uznemirilo). Pokušao sam da to iskoristim u svoju korist, u smislu da preuzmem incijativu u razmjenama.Krenuo je da igra drop šotove i da me natjera da trčim... Bio sam i ja u situaciji kada je protivnik imao povredu ali je nastavio da igra i onda on kreće da se raspucava, ostane u meču, kreće da se osjeća sve bolje i bolje i vi krećete da paničite. Tako da razumijem njegov osjećaj. Kao što sam rekao na terenu, nisam se osjećao dobro u drugom setu, bio sam bliže liniji i morao sam da igram agresivnije."

Šta sada?

Aleksander Zverev je trenutno drugi teniser svijeta i juri svoj prvi osvojeni grend slem. Uspio je da osvoji zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, kao i dva Završna mastersa 2018. i 2021. godine. Na Australijan openu mu je ovo treće polufinale, na Rolan Garosu i US Openu ima finala. Što se Novaka tiče, teško je brojati. Ima deset titula u Australiji, ukupno 24 na grend slemovima i trči sam svoju trku, niko mu po nijednom parametru nije ni blizu.

