Da li Novak Đoković može da osvoji trofej u Melburnu? "Ne bi trebalo da me to pitaš! Ako iko može, onda je to Srbin"

Francuz Gael Monfis ostao iznenađen pitanjem koje mu je postavljeno o Novaku Đokoviću.

Izvor: Youtube/Australian Open TV

Francuski teniser Gael Monfis ostao je iznenađen kada su ga novinari pitali da li bi Novak Đoković mogao da osvoji trofej na Australijan openu. I pored toga što su sada Top 3 tenisera ATP liste Janik Siner, Saša Zverev i Karlos Alkaraz, on ne vidi razlog da se sumnja u Srbina.

"Pričamo o Novaku. Pomenuo si tri giganta, ali pričamo o legendi. Ako neko to može da uradi, to je on. Ne bi trebalo čak ni da postavljaš to pitanje, jer je to Novak Đoković", kazao je Monfis.

Đoković se sa Monfisom (38), sada 41. teniserom svijeta, sreće još od njihovih juniorskih dana. I nevjerovatan je kuriozitet to da je Novak pobijedio Francuza u svih 20 međusobnih mečeva.

Izvor: Youtube/Australian Open TV

Monfis je na aktuelnom Australijan openu bio na Novakovom putu, ali nije stigao do njega. U 1. kolu je pobijedio Nijemca Janika Hanfmana u tri seta, a u drugom je pao u duelu protiv Argentinca Tomasa Martina Ečeverija, 4:6,4:6, 4:6. Južnoamerikanac je potom stao pred Đokovića u 3. kolu i glatko izgubio - 3:6, 3:6, 6:7.

Šteta je što se Đoković i Monfis nisu ponovo sreli, ne samo iz rezultatskog ugla Novakovih navijača, već zbog toga što dvojica tenisera uvijek pokazuju veliko poštovanje jedan prema drugom i što često pružaju zanimljive međusobne partije.

Izvor: Youtube/Australian Open TV

Sada Francuz sa strane gleda kako Novak i ove godine igra u završnici i kako pokušava da postane prvi teniser koji je na putu ka grend slem tituli pobijedio svu trojicu najbolje rangiranih tenisera svijeta.

Bonus video:

