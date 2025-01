Englezi razapeli svog idola jer je branio Novaka: Kažu da zaslužio svaki zvižduk

Jan Botam nije htio da ćuti, stao je u odbranu Novaka Đokovića.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Mnogi napadaju Novaka Đokovića, ali sada ga mnogi i brane. Javio se i vrlo neobičan saveznik srpskog tenisera, a to je Jan Terens Botam. Botam je jedan od najboljih kriketaša u istoriji, višedecenijski reprezentativac Engleske koji je sa svojom nacionalnom selekcijom bio drugi na Svjetskom prvenstvu 1979. i 1992. godine. Osim za kritket bio je talentovan i fudbaler pa je igrao za Jeovil i Skantorp u nižim ligama za vrijeme kriket karijere.

Sada je poznat komentator, a deo je Doma Lordova pošto se bavi i politikom. Predsjednik je Durham kriket kluba, poznat po humanitarnom radu, a sada je stao u odbranu Srbina. Kada je čuo kako publika u Australiji zviždi najbljem teniseru ikada nije hteo da ćuti i digao je glas.

"Vrlo sam tužan što sam čuo zvižduke za Novaka Đokovića na Australijan openu. On je jedan od najvećih tenisera ikada. Da li možete da zamislite kroz šta je morao da prolazi da bi se odlučio da se povuče? Poštovanje! Bolja si od ovoga Australijo", napisao je on. Napali su ga odmah u komentarima, pitali ga zašto se nije oglasio ranije za slične skandale, a jedan komentator je napisao: "Ne, nisi u pravu. On može da izdrži sve što mu prirede".

Napadali ga sa svih strana

Čak i oni koji su inače bili uz Novaka, sada su ga napadali. Džon Mekinro je insistirao na tome da Novak izmišlja da je povrijeđen, a konačno mu je sada srpski teniser na te bizarne optužbe i odgovorio. A sve je počelo kada je jedan novinar izvrijeđao Novaka i Srbe u svojoj najavi meča na australijskoj televiziji. Od tada su ga napadali i u novinama i elektronskim medijima, a on se na kraju svima zahvalio i gospodski otišao kući sa turnira.