Đoković nikada više neće osvojiti najbitniju titulu u karijeri: Bolan poraz skupo košta i Srbiju i Novaka

Novak Đoković je izgubio vjerovatno i posljednju šansu da osvoji titulu sa reprezentacijom. Od izvještača MONDA iz Kopenhagena.

Izvor: DAX Images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbija je izgubila od Danske poslije drame i pet mečeva u Dejvis kupu. Nije uspjela da osvoji treći, prelomni poen, iako je poslije prvog dana imala vođstvo od 2:0. Na terenu u Kopenhagenu zbog povrede nije bilo Novaka Đokovića, a upravo bi ova propuštena šansa mogla skupo da košta i najboljeg tenisera svih vremena. Zašto? Zato što je ova sezona bila možda i njegova posljednja šansa da dođe do titule sa reprezentacijom.

Osvojio je Novak 2010. godine popularnu "salataru" tada sa Viktorom Troickim, Jankom Tipsarevićem i Nenadom Zimonjićem. I taj uspjeh dao mu je krila za nastavak karijere. Bila mu je to jedna od najvažnijih titula koje je osvojio. Počeo je da dominira u 2011. godini, krenuo je da piše istoriju tenisa i postao to što jeste, najbolji ikada. Više puta je pričao da mu je jedan od glavnih ciljeva u posljednjoj fazi duge i uspješne karijere da dođe do novog trofeja sa reprezentacijom, sada je to skoro pa nemoguća misija.

Da se ogradimo na vrijeme, ne kažemo da je nemoguće i da je sigurno kraj snovima o "salatari", samo da su šanse sada znatno umanjene zbog kraha u Danskoj.

Šta sad čeka Srbiju?

Izvor: MONDO

Da je Srbija pobijedila Dansku čekala bi konačan ishod meča Španije i Švajcarske i to bi značilo da je postojala šansa da u septembru gledamo okršaj Đokovića i Alkaraza, ali se to nažalost neće dogoditi. Umjesto toga srpsku reprezentaciju čeka borba za opstanak u Svetskoj grupi.

Još uvek nisu poznati detalji, sve što se zna jeste da će u septembru ove godine Srbija morati da se bori za opstanak u društvu najboljih. S obzirom da ti mečevi dolaze odmah po završetku US opena mala je vjerovatnoća da ćemo gledati Đokovića. Doduše, dosta toga zavisiće vjerovatno i od potencijanog protivnika i od toga da li je neophodno da on igra, posebno ako bude neki od znatno slabijih rivala. Mada je sam tražio da igra protiv Grčke u septembru prošle godine u Beogradu.

Da li je Novak odigrao posljednji meč za reprezentaciju?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Odgovor na to ne znamo sigurno, ali vjerovatno nije. Đoković voli da igra za nacionalni tim i vrlo vjerovatno će da pokuša bar još jednom, da pomogne. Jasno je da je prvi korak ka tome da se izbori opstanak, sa ili bez njega u ekipi, pa da onda krene sve ispočetka.

Ako Srbija ostane u društvu najboljih onda kreće novi krug u februaru 2026. godine. Prvi krug kvalifikacija za završni turnir, pa onda slijedi drugi u septembru i na kraju mečevi na kojima će igrati osam najboljih selekcija. To praktično znači da bi Novak morao sezonu da planira u skladu sa Dejvis kupom. Ne treba zaboraviti i da će naredne godine da napuni 39 godina.

Novak je i ranije pomjerao granice nemogućeg. Može li to da uradi još jednom? Samo on zna odgovor na to pitanje... Njegova želja i volja se ne dovode u pitanje, ali će njegovo tijelo i fizičko stanje da ima posljednju riječ.