Jugoslaviji donijela posljednju medalju, sada se bori za život: Nataši doktori drugi put otkrili kancer

Nekadašnja reprezentativka Jugoslavije Nataša Bokal drugi put se bori protiv kancera.

Izvor: Youtube/Muzej športa Škofja Loka/printscreen

Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju ove godine održava se u austrijskom Zalbahu, a na istom mjestu smo najbolje svjetske skijaše već gledali prije 34 godine. Tada, na jednom od posljednjih takmičenja pod imenom Jugoslavija, reprezentacija osvojila je srebrnu medalju impresivnom vožnjom Nataše Bokal u slalomu.

Samo 16 desetinki zakasnila je najbolja jugoslovenska skijašica u tom momentu za zlatnom medaljom na Svjetskom prvenstvu, a uspjeh sličan tome nikada više nije uspjela da ponovi. Jugoslavija se raspala, Nataša je postala reprezentativka Slovenije i godinama se uspješno bavila skijanjem, ali su joj povrede bile otežavajuća okolnost u borbi za najveće ciljeve. Danas se po drugi put bori protiv kancera, zbog čega prima hemioterapiju.

"U životu sam se suočila sa mnogim preprekama. Čak i kao takmičar sam često bila povrijeđena. Kasnije sam imala i tuberkulozu. Gledajući unazad, mnogo teže sam prihvatio riječi doktora o tuberkulozi. U to vrijeme sam se zaista naježila, ali ovaj put ne. Možda je to bio samo oklop koju sam izgradila tokom godina. Zbog svih ovih iskustava, ja sam sa pozitivnim mislima i odlučnošću prihvatila bitku sa rakom. Svjesna sam ozbiljnosti situacije, ali i zbog svog sportskog iskustva nikada nisam pomišljala da odustanem", rekla je Nataša i dodala: "Naravno, to ne znači da neko ko nije bio sportista ne može na sličan način da se nosi sa rakom. Daleko od toga. Ova borbenost nije nužno uslovljena sportskom pozadinom. Samo želim da istaknem da mi je sport od velike pomoći."

Izvor: DON EMMERT / AFP / Profimedia

Pobijedila kancer, bori se opet

Prije nekoliko godina, Nataša se prvi put suočila sa užasnim vijestima o svom zdravstvenom stanju. "Počelo je s bolovima u stomaku. Završila sam na Hitnoj, gdje su mi otkrili da imam rak ženskih organa. Operisali su me i liječili hemioterapijom. Nekoliko godina je sve bilo u redu", ispričala je slovenačkim medijima.

Situacija je danas teža nego tada jer je kancer metastazirao, ali Nataša Bokal se sa mnogo duha bori protiv opake bolesti.

"Uključena sam u sistem hemioterapije, svake tri nedjelje. Između toga, imam dvije nedjelje prepisanih tableta, a jedna nedjelja je za pauzu. Radim te cikluse već više od godinu dana. Svaka tri mjeseca dobijam i dubinski pregled. U početku je napredak bio brz i veliki, ali sada sam u fazi neke stagnacije. Rak je u mirovanju, što znači da se stanje ne poboljšava niti pogoršava. Idem naprijed", kaže Nataša, koja je još tokom karijere pokazivala pobjednički duh.

Iako su ljekari koji su joj pomagali prethodnih godina bili protiv toga, Nataša nikada nije odustala od izlazaka na snijeg. Ubijedila je čak i svog psihologa da joj razmišljanja o snježnom pokrivaču pomažu u borbi. "Privlači me snijeg. Skijanje je moj život. To je i moja najveća inspiracija. Skijanje me je uvijek izvlačilo iz nevolje. Još od djetinjstva. Rekla sam i svom onkologu ovo. U početku nije bila baš oduševljena mojim riječima, ali sada smo zajedno došli do zaključka da te misli pozitivno utiču na moju psihu", ispričala je nekadašnja skijašica.

Nije više bilo Jugoslavije

Iako je Jugoslavija učestvovala na Zimskim olimpijskim igrama u Albertvilu 1992. godine oslanjajući se na takmičare iz Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, Slovenija i Hrvatska su pod svojim zastavama imale predstavnike. Zapravo, Nataša Bokal kaže da je i na Svjetskom prvenstvu u Zalbahu u januaru 1991. godine ona bila slovenačka, a ne jugoslovenska skijašica. Veze sa savezom bile su prekinute praktično šest mjeseci prije nego što će Slovenija proglasiti nezavisnost.

Izvor: Votava / brandstaetter images / Profimedia

"Čak i tokom pomenutog Svjetskog prvenstva u Zalbahu... Tokom mog nastupa, na TV-u je bilo riječi 'Nataša Bokal, Jugoslavija', ali to je bio jedini kontakt koji sam imala sa zemljom koja se raspada. Imala sam ispisano Slovenija na glavi. Sa lipovim listom. Kada sam osvojila medalju, rekli su mi da govorim na slovenačkom tokom konferencije za štampu", prisjetila se Nataša.

Ubrzo je postala jedna od najvećih zvijezda slovenačkog sporta, a umalo da osvoji i prvu veliku medalju za novu državu. "Uslijedila je nezavisnost. Zatim prve Olimpijske igre pod slovenačkom zastavom. Osjećala sam ponos, ali ne i veći takmičarski teret. Možda zato što je skijaški tim oduvijek bio u potpunosti slovenački. Žao mi je samo što tada, 1992. godine, nisam iskoristila priliku i osvojila medalju na Olimpijskim igrama. Trebalo mi je dosta vremena da to prebolim. Možda još uvijek nisam", zaključila je nekadašnja skijašica.

Najveći uspjesi u karijeri

Bokal se u Svjetskom kupu pojavila 1990. godine i odmah u narednoj zabilježila svoje najbolje rezultate. Na trkama u Kranjskoj Gori tokom svoje druge sezone u Svjetskom kupu Nataša je osvojila drugo mjesto u veleslamomu i prvo mjesto u slalomu - što joj je i jedina pobjeda u karijeri. Samo nekoliko nedjelja kasnije stigla je svjetsko srebro kao posljednji veliki uspjeh Jugoslavije u zimskim sportovima... Nataša se takmičila i narednih godina, više od decenije bila u svjetskom vrhu, ali zbog operacija koljena nije mogla da pobjeđuje.

Nataša Bokal je tri puta učestvovala na Zimskim olimpijskim igrama, ali je svaki put predstavljala Sloveniju nakon raspada Jugoslavije. Najbolji rezultat joj je sedmu mjesto u kombinaciji 1992. godine, a dvije godine kasnije nije nastupila. Vratila se na Zimske olimpijske igre 1998. godine i tada je nastupila u dvije discipline, dok je 2002. godine učestvovala samo u slalomu i završila na devetom mjestu.

Povrede je mučile kroz karijeru

Tokom skijaške karijere Nataša Bokal je imala ogromnih problema sa bolovima u koljenu i ramenu. Čak 14 puta je operisana, uglavnom je to bilo isto koljeno, za koje su doktori utvrdili da će morati da ugrade vještačke dijelove ukoliko još jednom bude morala da ode pod nož.

Izvor: ROBERT JAEGER / AFP / Profimedia

Ipak, Nataša nikada nije okrenula leđa skijanju. Slovenačka skijašica Nataša Bokal (57) i danas voli da se spusti niz planinu. "Skijanje mi je spasilo život puno puta. Kad mi je bilo dosta svega, otišla bih na skijanje. Pribrala bih se i uvijek mi je pomoglo zujanje oko ušiju kad skijam nizbrdo većom brzinom. I sada je tako", rekla je u jednom od intervjua prije nekoliko godina legendarna sportistkinja.

Danas Nataša Bokal ne može na skije jer nema dovoljno snage da se bavi napornim sportom, ali obožava da provodi vrijeme na snijegu i da dijeli savjete svojim učenicima. Djeci na stazi dijeli savjete koje je naučila tokom slavnih dana svoje karijere, a kada nije u prilici da bude na snijegu voli da prošeta - barem pet kilometara dnevno.