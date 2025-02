"Plašila sam se da me ne ubije otac Jelene Dokić": Potresna Barbarina ispovijest, nije smjela riječ da kaže

Barbara Šet je priznala da je bila u strahu od oca Jelene Dokić Damira Dokića.

Slučaj Elene Ribakine i njenog trenera Stefana Vukova je jedna od glavnih tema u svijetu tenisa. Odluka WTA da suspenduje Hrvata zbog zlostavljanja bjeloruske teniserke i načina na koji je tretira podigao je buru. Mnogi komentarišu to, a cijeli taj slučaj je Barbara Šet uporedila sa Jelenom Dokić i njenim ocem Damirom.

Barbara, koja sada radi kao stručni konsultant na "Eurosportu", igrala je tenis baš kada i Jelena. Imale su i dva međusobna duela koja su pripala bivšoj jugoslovenskoj teniserki. U jednom intervjuu je imala potresnu ispovijest o tom periodu. "Problem je što se mnogi igrači ne usuđuju da kažu nešto, jer se plaše od mogućih ličnih posljedica. Na primjer, ja sam se mnogo plašila oca Jelene Dokić. Vjerovatno nikada ništa ne bih rekla jer sam mislila da će da me ubije. Možda je malo drugačije sa Jeleninim ocom u odnosu na slučaj Ribakine, jer je Dokićeva trpjela fizičko zlostavljanje", rekla je Barbara.

Istakla je i da možda Ribakina ne shvata sve to na isti način sada jer ima 25 godina i da će možda tek kasnije da bude svjesna posljedica. "Kada si u tim srednjim dvadesetim godinama možda ne razumiješ šta se stvarno dešava. Možda ne shvataš to toliko tragično kao što ćeš shvatiti kasnije. Mislim da je veliki broj teniserki već rekao nešto o slučaju Ribakine i Vukova, važno je i da zadrže anonimnost jer su samo uplaćene. Zanima me i šta se desilo sa ocem Lejle Fernandez jer način na koji tretira svoju ćerku je nenormalan. Užasno je da još postoje takvi slučajevi i danas i da su prihvaćeni", zaključila je Barbara Šet.

"Cijelo tijelo mi je bilo u masnicama"

Jelena Dokić u više navrata pričala je kroz kakav pakao je prolazila i kakav je odnos prema njoj imao Damir Dokić. Zlostavljao je i psihički i fizički i od toga nikako nije mogla da se oporavi. Razmišljala je i o samoubistvu zbog toga. "Kada sam počela da igram tenis i udarila prvu lopticu, otac me je tukao. Stvari su postajale gore iza zatvorenih vrata... Poslije tog polufinala Vimbldona sam sjedila u sektoru za igrače, plakala. Otac je vikao da sam obrukala porodicu tim porazom. Nije mi dozvolio da odem u hotel, već mi je rekao da se snađem, da spavam na ulici ili šta god, da ne mogu da se vratim. Nisam imala gdje, ostala sam tu, čekala da svi odu i spavala sam u tom sektoru za igrače. Našli su me usred noći jer su tada čistili taj sektor", prepričala je Jelena.

Pričala je detaljno o svemu. "Otečene i krvave potkoljenice, u modricama. Cijele noći sam bila šutirana oštrim cipelama zbog poraza. Imala sam samo 17 godina. Dan-danas osjećam bol u potkoljenicama zbog tog prebijanja. Zbog svake rane postoji ožiljak. Preživjela sam, ali nažalost ne preživi svaka žena ili djevojka i to je mučna stvarnost. Pričam sve ovo zbog njih, za njih se borim, za one koje nemaju glas".

Željela da oduzme sebi život

Jelena je u jednom momentu razmišljala i da oduzme sebi život. Nije mogla da se izbori sa svim traumama iz prošlosti. "Umalo sam skočila sa balkona na 26. spratu 28. aprila 2022. godine. nikada neću taj dan da zaboravim. Sve je u magli, nema tona, slike, ništa nema smisla. Samo suze, tuga, depresija i bol. Konstantno sam plakala prethodnih šest mjeseci, krila sam se u kupatilu i brisala suze. Život mi je bio u rasulu, samo sam htjela da bol i patnja prestanu. Ne znam ni sama kako sam povukla sebe sa ivice tog dana. Profesionalna pomoć mi je spasila život. Nije lako ovo pisati, ali sam ja osoba koja je otvorena, iskrena i ranjiva i vjerujem da dijeljenje naših priča pomaže da prođemo kroz to i da se međusobno pomažemo."

Srećom, uspjela je da se izbori tada i sada je na boljem putu. "Na putu sam oporavka, neki dani su bolji, nekad napraviš korak unapred, nekad unazad, borba traje. U redu je da si tužan, ali moraš da se boriš. To me motiviše. Nemojte da se stidite svojih osjećanja, samo vjerujte", zaključila je Jelena Dokić.