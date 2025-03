"Ako neko neće da pomogne, bar nek' ne smeta!" Darko Savić o stanju u Borcu: Mnogo je krvopija, pokazali su pravo lice!

Predsjednik RK Borac m:tel Darko Savić obratio se predstavnicima medija.

Predsjednik Rukometnog kluba Borac m:tel Darko Savić održao je ovog utorka opširnu konferenciju za novinare, na kojoj je govorio o svim aktuelnim temama u klubu iz Gospodske ulice.

Na početku obraćanja medijima, prvi čovjek kluba, koji je na ovoj funkciji već tri mjeseca, osvrnuo se na povratke Luke Kneževića i Marka Lukića u crveno-plavi tabor.

"Moram da kažem da je Luka Knežević imao mnogo boljih ponuda od Borčeve. Međtim, dogovorili smo se u 30 sekundi i zahvaljujem i njemu i Marku Lukiću na tome. Nadam se da ćemo uspjeti u našoj misiji, da sačuvamo Borac od ispadanja iz lige, ali i uopšte od gašenja. Situacija je bila tako loša i vjerujte mi da smo već napravili veliki uspjeh. Bili smo u blokadi 35 dana, ali mogu sa ponosom da kažem da su, otkako je nova uprava u klubu, tri plate bile na vrijeme, da je prvi put januarska plata bila prije dogovorenog vremena. Nadam se da ćemo ostati na tom fonu, da izvršavamo svoje obaveze na vrijeme", rekao je Savić, istakavši da je u proteklim danima održao niz sastanak sa predstavnicima vlasti na nivou RS i BiH.

"Prije desetak dana me je na sastanak pozvao predsjednik Vlade RS Radovan Višković, na kojem sam referisao sve što je do tada urađeno. Poslao sam mu jednu molbu za prijem, mjesec dana prije tog sastanka, gdje sam naveo sedam tačaka koje su nam ključni problemi za dalje funkcionisanje kluba. Međutim, dok je došlo do sastanka, mi smo prve četiri riješili sami, bez pomoći institucija. Osjetio sam u njemu podršku, čovjek je obećao nešto iz budžetske rezerve kao pomoć klubu i da će se založiti kod predsjednika RS Milorada Dodika da nam takođe pomogne. Moram da se zahvalim i ministarki porodice, omladine i sporta Selmi Čabrić, koja mi se takođe javila. Završili smo jedan grant, jedne hitne pomoći, za Rukometni klub Borac, tako da se zahvaljujem i njoj, ali i njenim saradnicima. U toku svih tih dešavanja, ministar u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić takođe se sam ponudio i pozvao na sastanak. Uspio je da riješi dva goruća problema, tako da moram da kažem da su ljudi pomogli, da imaju osjećaja za Borac i da su se stavili u funkciju odbrane RK Borac. Hvala im, ali hvala i onima koji će pomoći."

Dodaje, međutim, da ima ljudi u gradu koji "po kafanama" negativno pričaju o klubu i umnogome utičju na popravljanje cjelokupnog stanja.

"Ponašaju se kao pokvarene gramofonske ploče. Govore da je u klubu kriminal, da je ovako, da je onako... Sve smo ljude zvali u klub, svima smo ponudili da rade ono što misle da znaju. Vrata kluba su i dalje otvorena, potpuno smo klub očistili, kako od kadrova koji su doveli do ovog stanja, tako i fizički. Iz prostorije arhiva smo iznijeli jedan omanji kamion smeća. Tu su nam pomogle i Anđela Dragičević, koja je došla u klub prije 15 dana, i Marija Šehovac, koja se stavila u službu, a inače je sekretar u ŽRK Borac. Stoga pozivam one koji mrače po gradu da dođu u klub, da se uvjere u stanje, da pogledaju sve papire koji su njima potrebni ili koje žele da vide. Revizija još uvijek radi svoj izvještaj, stalno nam traže po neko objašnjenje ili dokument, ali očekujemo brzo i taj revizorski izvještaj. Onda će sve biti jasno, kako se i šta radilo", rekao je Savić, dodavši:

"Bio sam i u Upravi za indirektno oporezivanje. Borac je tamo imao dug, a ima ga još uvijek. Prvi put unazad u ne znam koliko vremena uredno je 10. februara plaćen PDV za januar. Upoznao sam se sa ljudima koji vode službu za prinudne naplate, koji su se zahvalili što sam došao, što se interesujem i što želimo da riješimo te zaostavštine iz prošlog vremena. Vjerujem da ćemo to brzo i riješiti. Dug prema Poreskoj upravi Republike Srpske je značajno smanjen, tako da se desilo puno lijepih stvari. Zato ne vidim razlog da se po kafanama i kuloarima priča loše. Vjerujte mi, to toliko odmaže da ja ne mogu to da objasnim. Kad idete po gradu i non-stop pričate kako je to loše, kako je kriminal... vi ne pričate o prošlom vremenu, vi pričate kao da se to sad dešava. Naći sponzora, u ovakvim uslovima, gdje ima čovjek koji samo priča o kriminalu a nije htio da dođe da vidi šta se u klubu radi... On nama zatvara sva vrata i želi da se ovaj klub ugasi! Pokušavam da napravim dobru stvar, žrtvujem porodicu, svoju firmu, prodao sam stan u Sarajevu da bih otkočio procese u Borcu i još neko da me zaj***va. U najmanju ruku, nije fer. Ako već neko ne može ili neće da pomogne, bar neka ne smeta. Svima su vrata otvorena, dođite, pitajte, tražite, kopajte po dokumentaciji... ali ja ne mogu da se osvrćem unazad, moram samo da gledam unaprijed."

U svom obraćanju, predsjednik crveno-plavih zahvalio se Marinku Umičeviću, predsjedniku Rukometnog saveza Republike Srpske.

"Izrazio je želju da svoju pozajmicu pretvori u sponzorstvo, u donaciju. Pomagao je kad je bilo najteže, klub je njemu dužan, on je sam nazvao i rekao 'E to je to kad neko nešto voli'. Bez obzira da li smo mi dobri ili ne, voli Borac, grad i sport, i takve ljude treba pohvaliti javno."

Jedna od tema bio je i spor sa Nebojšom Torbicom oko vlasništva nad poslovnim prostorom u Srpskoj ulici (Mektir pab, op.a.).

"Novo ročište je 27. februara i očekujemo na njemu nalaz sudskih vještaka. U međuvremenu, mislimo da je vlasnik Mektir paba podlegao pritisku druge strane i krupnog kapitala. On nama više ne plaća ni PDV, počeo je da plaća punu kiriju drugoj strani. Potpisan je ugovor sa Daliborom Šajićem oko iznajmljivanja poslovnog prostora, nakon dugo godina on je po nekom svom nahođenju počeo da plaća drugoj strani, a ima važeći ugovor sa Rukometnim klubom Borac. Uslov da se nastavi sa plaćanjem nama bio je da mi prihvatimo da je ovaj prostor (kancelarija kluba, op.a.) garancija za pare koje uplaćuje. Praktično, mi bi trebalo da izgubimo oba prostora po njima i Borac bi ostao bez ikakve imovine. E pa neće moći! Imam informacije da je jedno ročište otkazano jer je sudija rekla da će 'možda nova uprava odustati od prostora'. E pa gospodo, niko neće i ne smije odustati! Taj prostor je godinama izdržavao omladinsku školu Rukometnog kluba Borac i pravo da ga proda ima samo Skupština, nikakav Upravni odbor ni predsjednik kluba. A bilo je i pojedinaca koji su bili u upravi Borca, a radili su za drugu stranu."

Kako ističe, neki ljudi su voljeli klub samo dok im je bio izvor prihoda.

"Danas sam upravo dobio poruku od bivšeg predsjednika Skupštine koji mi prijeti suđenjem, koji me stallno zove. Bio je advokat vezan ugovorom za klub, a sada me ucjenjuje da potpišem sporazum da mu se duguju osam hiljada, odnosno ako ne prihvatim da mu odmah platim, da će me tužiti na devet i da će nastaviti da izdaje fakture. A isti taj advokat nam je otkazao punomoć 14. oktobra! Međutim, uredno je nastavio da šalje fakturu svaki mjesec. Zar se tako voli Borac?! I neka tuži, nije problem. Svi su sad pokazali svoje pravo lice, koliko su bili spremni da daju, a koliko su htjeli od kluba da uzmu. Ne radiš ništa, otkazao si punomoć, a uredno šalješ fakturu?! Je li to normalno? Sram neka bude svakoga ko je bio na funkciji predsjednika kluba, predsjednika Nadzornog odbora, člana Upravnog odbora... koji je htio korist za sebe. To je sramno, takve ljude treba na stub srama. Ima ljudi koji su krvopije i njih samo zanima koliko mogu da naplate. Dečko iz Sarajeva, koji je rođen u Celju, zove i kaže da je spreman da odbije dio duga zato što radimo dobar posao, a advokat koji je bio predsjednik Skupštine me stalno zove i ucjenjuje me da potpišem sporazum koji je štetan za Borac!"

Na kraju, Savić je naglasio da se pred kraj prelaznog roka čak osam igrača nudilo da pojača crveno-plavi tabor.

"Toliko je igrača iz drugih klubova htjelo da dođe kod nas! Od šest igrača koliko smo imali na treningu krajem prošle godine došli smo do toga da nam se sad nudi novih osam. Vjerujte, nije to bilo lako uraditi. Svi ovi igrači koji su došli, stigli su na moj obraz. I trener Danijel Božić je došao na moj obraz, kad je klub bio blokiran. Nije pitao za platu, a bilo je trenera koji su se nudili, a prva rečenica je bila 'Koliki je budžet za mene?' Danijel to nije pitao. Kad sam mu rekao koliko možemo da izdvojimo, rekao je da čak i smanjimo. Meni Stanko Stanković u vožnji od Maglaja za Banjaluku kaže 'Direktore, smanjite meni platu'. E to su ljudi!", zaključio je Savić.

