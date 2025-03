Argentinski teniser Kamilo Ugo Karabelji (25) biće naredni rival Novaka Đokovića na turniru u Majamiju. On je specijalista za šljaku i srpski teniser će imati ulogu favorita na tom susretu - zapravo, sve osim lake pobjede bila bi senzacija.

Tokom prvog seta Novak je osvojio tri gema na svoj i tri gema na servis protivnika, dok smo u drugom gledali dramatičnu borbu sve do taj-brejka, koji je Đoković odigrao u svom prepoznatljivom stilu. Svojevremeno je bio najbolji na svijetu baš u tom parametru, jer su rivali rijetko imali priliku da mu uzimaju odlučujući dio seta.



Nije uspio Novak Đoković da napravi brejk u drugom setu ovog meča, ali će imati još jednu priliku da to uradi. Ako uspije u tome, biće to i kraj meča u drugom kolu Majamija. Ukoliko ne, gledaćemo taj-brejk između Đokovića i Hidžikate.

Novak Đoković je na jedan gem od pobjede, ali mora da napravi brejk ukoliko to želi da uradi odmah. Rinki Hidžikata će servirati za ostanak u meču, a vidjećemo da li će mu ruka drhtati u ključnim momentima ovog meča.

Prvo je Hidžikata osvojio prvi gem u ovom meču, na svoj servis, a zatim imao i dvije brejk lopte, po prvi put u ovom meču. Nije ih iskoristio, a Novak Đoković je sa četiri uzastopna poena stigao do nove prednosti na početku drugog seta.

Drugi set počinje isto kao prvi, osvojenim gemom Novaka Đokovića. Ponovo je srpski teniser odbranio svoj servis, a ovaj meč do sada više djeluje kao revijalni nego takmičarski.

Odmah na početku meča, iako je moglo da bude i mnogo lakše. Treću brejk priliku koristi Novak Đoković i stiže do velike prednosti na samom početku susreta. Važan je ovo gem bio za Novaka!

Ko je Rinki Hidžikata?

Hidžikata (24) je rođen u Sidneju, roditelji su mu iz Japana, a imao je veoma uspješnu karijeru na koledžu u SAD. Profesionalac je od 2021. godine i do sada je zaradio gotovo dva i po miliona dolara. U karijeri nije imao većih uspjeha, još nema ATP titulu, ali je stigao do četvrtog kola US opena 2023. godine. Najbolji plasman u karijeri mu je 62. mjesto, trenutno je 79. igrač planete, a ove sezone povremeno je igrao i čelendžere. U prvom kolu Majamija savladao je Hamada Međedovića.