Novaku Đokoviću zasmetalo pitanje o Rafaelu Nadalu: "Ne možete to da radite"

"On je veliki borac, uvijek se bori i bodri, sjajan je primjer za djecu. Uvijek ima pravi stav. Ja ću biti spreman za tu bitku, igrali smo nedavno u Ženevi, nisu isti uslovi, ali on jeste u formi sada. Muči se u posljednje vrijeme, ali sada se vraća gdje zaslužuje, negdje u Top 20, i jedva čekam taj meč", zaključio je Đoković.

"Nemojte da me poredite sa Rafom"

Ima 99 pobjeda na Rolan Garosu, odigrao je 115 mečeva, Rafa Nadal 116, tako da može da ga prestigne i po tome. Kada mu je novinar to rekao, nije mu se dopalo."

"Ne možete da me poredite sa Rafom na ovom turniru, on ima mnogo bolji učinak, ali znati to je izuzetna stvar! To ie potvrda moje dugovječnosti, posebno u posljednjih 5-7 godina koliko već pokušavam da produžim karijeru i da igram sve duže i duže.