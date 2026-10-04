George Krecu objašnjava razloge lošeg plasmana Srbije na Evropskom prvenstvu i ističe izazove s kojima se suočava od kada je postao selektor srpskih odbojkaša.

Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ispala je već u osmini finala Evropskog prvenstva što je najlošiji plasman na kontinentalnim prvenstvima još od devedesetih godina, međutim selektor "orlova" George Krecu ne priznaje da je to neuspjeh, pošto smatra da ljudi ne znaju šta se dešava "iznutra" u državnom timu.

"Nisam slomljen, zato što ljudi sa strane mnogo pričaju, ali nemaju pojma kako sve izgleda iznutra. Kada se u reprezentaciji događa smjena generacija, ne možete odmah da ostvarujete dobre rezultate", rekao je Krecu za poljske medije.

Zašto je Srbija razočarala?

Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rumunski trener (58), koji je u međuvremenu preuzeo i Aseko Rešoviju, ukazao je na veliki jaz u iskustvu između igrača koje trenutno ima na raspolaganju i generacija koje su prethodnih decenija donosile najveće uspjehe srpskoj odbojci.

"Neki igrači Srbije, čak i iz startne postave, nisu navikli da redovno igraju u velikim dvoranama poput Podpromja u Žešovu, pred nekoliko hiljada ljudi. Ne govorim o halama u kojima smo igrali utakmice Lige nacija, već baš o onima u kojima se igraju ligaške utakmice, jer su igrali u malim dvoranama, u manjim mjestima, pred najviše nekoliko stotina ljudi", kazao je Krecu ističući da je potrebno strpljenje.

"U reprezentaciju sam doveo igrače koji su još prošle godine imali 17 ili 18 godina, a sada ih šaljem širom Evrope kako bi igrali u različitim ligama. Ove godine vidjećemo trojicu srpskih igrača u poljskoj ligi. Još nekoliko drugih će takođe debitovati u Njemačkoj, Francuskoj ili Rumuniji, a ranije nikada nisu igrali u inostranstvu".

"Imali smo probleme, malo ko se sjeća"

Vidi opis George Krecu: "Neuspjeh Srbije? Vi nemate pojma šta se dešava iznutra" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Malo ko se sjeća šta se u Srbiji radilo prethodnih godina i kako se jedna generacija igrača polako istrošila. Ipak sam zadržao nekoliko igrača iz te generacije, poput Jovovića, Luburića, Ivovića i Mašulovića, kako bi mogli da pomognu mlađim momcima i pokažu im put. Ti iskusniji igrači i dalje su željeli nešto da daju reprezentaciji i pomognu u razvoju ostalih", rekao je Krecu i dodao:

“Imao sam u timu i Perića i Kujundžića, ali su oni dugo bili povrijeđeni. Imali smo mnogo pehova, jer nas povrede nisu zaobilazile. U jednom trenutku igrao sam sa igračima od kojih je jedan imao 17, a drugi 18 godina, ali o tome niko ne govori".

"Ne poredite srpsku odbojku s onom nekad"

Izvor: MN PRESS

Iako je odbojka dugo bila naš najtrofejniji sport, godinama smo bez većeg uspjeha, tako da postoje kritike: "Ljudi misle da su ovo ista vremena kao prije više od 25 godina, kada je Srbija osvojila Olimpijske igre u Sidneju. To je apsurdno. Sada je 2026. godina, a potpuno je drugačiji i odnos mladih igrača prema treninzima. Više nije to kao što je bilo nekada, kada su mladi trenirali do iznemoglosti i kada se od njih zahtijevalo veoma mnogo. Danas to niko neće dozvoliti".

"Dovoljno je pogledati kako su prolazile mlađe selekcije Srbije u prethodnih osam godina, jer se ne sjećam da su ostvarile neke uspjehe. Zato je teško očekivati da u takvoj situaciji napravite nešto ni iz čega", rekao je Krecu i dodao je da je malo falilo sreće da bi Srbija bila i u četvrtfinalu, a da na kraju za sve treba imati strpljenja.

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