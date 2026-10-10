Najveći rival se oprostio od legende: "Otišao je Majk, jedan od najvećih u istoriji"

Smrt Majka Ditke potresla je američki sport, a od njega su se oprostili i Grin Bej Pekersi.

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Vijest o smrti legendarnog Majka Ditke (86) potresle su javnost u Americi. Mnogi se opraštaju od njega, šokiran je bio i Donald Tramp. A, lepe reči uputili su i Grin Bej Pekersi. Bili su nekada veliki rivali dok je Majk vodio Čikago Berse.

"Veoma smo tužni zbog smrti legende Majka Ditke. Upućujemo iskreno saučešće porodici, prijateljima, Bersima. Bio je jedan do najvećih takmičara u istoriji NFL-a. Definisao je intenzitet i tradiciju rivalstva Pekersa i Bersa, najstarije rivalstvo u profesionalnom fudbalu. Zaštitni znak bila mu je 'čvrsta ruka' i strast i to je učinilo ovo rivalstvo toliko velikim", stoji na početku saopštenja.

Teren je jedno, ali poštovanje koje postoji prema njemu je ogromno i za stvari koje je radio na terenu i van njega.

"Bio je veliki rival, ali njegov doprinos samoj igri, rivalstvu i svemu će za nas uvijek biti veoma značajno i na to ćemo gledati sa mnogo poštovanja", poručili su Pekersi. Uzrok smrti još uvijek nije saopšten.

Ko je bio Majk Ditka?

Majk Ditka je rođen 18. oktobra 1939. godine, preminuo je prije svog 87. rođendana. U igračkoj karijeri je igrao za Čikago Berse, Filadelfija Iglse i Dalas Kaubojse. Upravo je u Dalasu počeo trenersku karijeru i bio asistent, pa je onda u Bersima bio od 1982. do 1992. godine. Poslije pauze od nekoliko godina je vodio dvije godine Nju Orleans Sejntse.

Kao igrač je osvojio Superbol sa Dalasom, dok je kao trener dva puta bio šampion sa Kaubojsima (kao pomoćnik) i sa Bersima kao glavni trener.