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Haos na utakmici Partizana: Aleksandra iznijeli na nosilima, Stojković uletio na teren da se bije

Haos na utakmici Partizana: Aleksandra iznijeli na nosilima, Stojković uletio na teren da se bije

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Potpuni haos izbio je na utakmici Partizana u Arkus ligi i tamo je Rastko Stojković htio da se tuče sa igračem koji mu je povrijedio sina.

Haos na utakmici RK Partizan Izvor: Printscreen/YouTube/Arkus liga

Haos, incidenti, tuča koja je jedva sprečena. Sve to dogodilo se na utakmici rukometaša Partizana u Arkus ligi. I to u momentima kada je sve bilo već gotovo i kada su crno-bijeli imali ogromnu prednost i kada je bilo jasno da će da pobijede, što se na kraju i dogodilo (40:27).

U 54. minutu dogodila se užasna scena. Vladislav Kuleš je poslije datog gola ostavio ruku ispruženu u duelu sa Aleksandrom Stojakovićem i praktično ga je "nokautirao". Mladi kadetski reprezentativac Srbije ostao je da leži na parketu. Zbog povrede je na kraju na nosilima iznecsen sa terena.

U tim momentima je njegov otac i nekadašnji srpski reprezentativac Rastko Stojković izgubio živce. Prvo je ušao na teren da pomogne svom sinu, da vidi o čemu se radi. Onda je krenuo da se obračuna sa bjeloruskim rukometašem.

Krenuo je ka njem, počeo da viče. Pomoćni trener Partizana Marko Pavlović je zajedno sa članovima stručnog štaba uspio nekako da zaustavi Rastka i da spriječi fizički obračun.

Partizan se oglasio

Poslije svega što se desilo na utakmici oglasio se i Partizan na društvenim mrežama i poslali poruku podrške Aleksandru Stojkoviću.

"Misli našeg tima su sa Aleksandrom Stojkovićem, pivotmenom Lavova. Usljed nezgodnog udarca i povrede je iznesen sa terena na nosilima. Želimo mu brzo opravak i povratak na teren", napisali su crno-bijeli. Za sada nema informacija o stepenu povrede i njegovom stanju.

Partizan Lavovi
Izvor: Youtube/ARKUS liga

Tagovi

RK Partizan Rastko Stojković Rukomet

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