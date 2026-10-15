Vujović neće voditi Katar na SP! “Pametnije je da odem sad nego poslije tri poraza na turniru”!

Proslavljeni rukometaš i trener Veselin Vujović završio saradnju sa Katarom nakon nekorektne ponude tamošnjeg saveza.

Izvor: Profimedia/Marko Lukunic / Pixel Media

Veselin Vujović neće voditi reprezentaciju Katara na Svjetskom prvenstvu 2027. u Njemačkoj!

Popularni Vuja vodio je ovu azijsku selekciju na Svjetskom prvenstvu 2025, kao i na Azijskim igrama, na kojima je Katar osvojio srebrnu medalju, a sada definitivno napušta Katar iako je trebao da pdoruži ugovor.

"Tačno je, nismo dogovorili nastavak saradnje. Nisam dobio korektnu ponudu poslije osvojene medalje na Azijskim olimpijskim Igrama gdje sam imao najstariju ekipu na svijetu. Smatrao sam da zaslužujem ugovor do maja mjeseca i kvalifikacija za Olimpijske Igre u Los Anđelesu, ali su mi oni ponudili samo do kraja Svjetskog prvenstva u januaru. Grupa u Kilu je izuzetno teška sa Švedskom, Norveškom i Grčkom. Pametnije je da odem sada nego poslije tri poraza na turnir", potvrdio je Vujović za “Balkan-Handball”.

Vujović je u svojoj trenerskoj karijeri vodio reprezentacije Srbije i Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Irana i Katara. Prvo veliko takmičenje bile su mu Olimpijske igre u Sidneju 2000. godine, a najveći uspjeh ostvario je sa Slovenijom 2017. kada je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu. Sa Katarom je osvojio tri medalje. Pored ove u Japanu, Katar je bio srebrni na Igrama zemalja Persijskog zaliva, a bronzani na Islamskim igrama.

Osim reprezentacija Vujović je vodio i veliki broj klubova, između ostalog bio je na klupi Metaloplastike, Partizana, Sijudad Reala, Zagreba, banjalučkog Borca, Neksea, Vardara, Al Sada, Al Šababa…