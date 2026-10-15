logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vujović neće voditi Katar na SP! “Pametnije je da odem sad nego poslije tri poraza na turniru”!

Vujović neće voditi Katar na SP! “Pametnije je da odem sad nego poslije tri poraza na turniru”!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Proslavljeni rukometaš i trener Veselin Vujović završio saradnju sa Katarom nakon nekorektne ponude tamošnjeg saveza.

Veselin Vujović više nije selektor Katara Izvor: Profimedia/Marko Lukunic / Pixel Media

Veselin Vujović neće voditi reprezentaciju Katara na Svjetskom prvenstvu 2027. u Njemačkoj!

Popularni Vuja vodio je ovu azijsku selekciju na Svjetskom prvenstvu 2025, kao i na Azijskim igrama, na kojima je Katar osvojio srebrnu medalju, a sada definitivno napušta Katar iako je trebao da pdoruži ugovor.

"Tačno je, nismo dogovorili nastavak saradnje. Nisam dobio korektnu ponudu poslije osvojene medalje na Azijskim olimpijskim Igrama gdje sam imao najstariju ekipu na svijetu. Smatrao sam da zaslužujem ugovor do maja mjeseca i kvalifikacija za Olimpijske Igre u Los Anđelesu, ali su mi oni ponudili samo do kraja Svjetskog prvenstva u januaru. Grupa u Kilu je izuzetno teška sa Švedskom, Norveškom i Grčkom. Pametnije je da odem sada nego poslije tri poraza na turnir", potvrdio je Vujović za “Balkan-Handball”.

Vujović je u svojoj trenerskoj karijeri vodio reprezentacije Srbije i Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Irana i Katara. Prvo veliko takmičenje bile su mu Olimpijske igre u Sidneju 2000. godine, a najveći uspjeh ostvario je sa Slovenijom 2017. kada je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu. Sa Katarom je osvojio tri medalje. Pored ove u Japanu, Katar je bio srebrni na Igrama zemalja Persijskog zaliva, a bronzani na Islamskim igrama.

Osim reprezentacija Vujović je vodio i veliki broj klubova, između ostalog bio je na klupi Metaloplastike, Partizana, Sijudad Reala, Zagreba, banjalučkog Borca, Neksea, Vardara, Al Sada, Al Šababa…

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veselin Vujović Rukomet Katar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC