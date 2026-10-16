"Sve je jako čudno oko povrede Janika Sinera": Bred Gilbert zabrinut

Bred Gilbert je priznao da ga čudi sve što se dešava sa Janikom Sinerom i da je zabrinut za njegovo stanje i probleme koje ima sa povredom

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Janik Siner je donio odluku da završi sezonu zbog problema sa koljenom. S obzirom da nije detaljno objašnjeno o čemu se radi i šta je problem pojavljuju se stalno neke nove spekulacije, priče i nagađanja. Posebno na društvenim mrežama. O povredi je pričao i čuveni Bred Gilbert koji je blizak prijatelj sa trenerom italijanskog tenisera Darenom Kejhilom.

"Pričam sa Kejhilom često. Sve je počelo kada je bio na aerodromu u Los Anđelesu i pripremao se za odlazak na turnir u Sinsinati. Tada je dobio poziv i rečeno mu je da ne idu tamo i od tada je na čekanju. To je veoma frustrirajuće", počeo je priču Gilbert.

Pojasnio je dodatno i informacije koje on ima, pošto su Kehjil i Gilbert prijatelji više od 40 godina, još iz igračkih dana.

"Janik je poslušao doktore, uzeo je pauzu od nekoliko dana, vratio se da trenira i nekim danima je bilo dobro. Onda je odjednom opet osjetio bol u koljenu. Nadam se da nema previše kuvara u toj kuhinji, da se tako izrazim. Išao je po mišljenje kod tri različita doktora, mislim da je bio i u Francuskoj i u Italiji. Poslije toga je donio tešku odluku da završi sezonu i da se odmori i radi na jačanju. Bez operacije."

"Sve je to čudno"

Gilberta, nekadašnjeg četvrtog tenisera svijeta, brine i budućnost Sinera zbog svega što mu se dešava. Posebno ako zaista ima problem sa ITB sindromom kao što se priča.

"Hajde sada da malo premotamo stvari i da odemo u decembar ili januar kada bude došlo vrijeme da podigne intenzitet treninga kako bi se spremio za Australijan open. Šta ako bol do tada ne nestane? Onda odjednom može da se priča opet o operaciji. Kada sve ovoliko dugo traje želiš da misliš da operacija nije opcija, obično je posljednja opcija. Ali, isto tako treba reći i da operacije nisu kao što su bile prije 30 godina."

Priznao je da mu je sve što se dešava po malo i čudno.

"Sve ovo je veoma čudno. Ne mogu da se setim kada su posljednji put dva najbolja tenisera na svijetu, koja su toliko dugo dominirala, napravila ovoliko duge pauze u sezoni i propustili toliko veliki broj turnira. Postao je unikatan izazov ostati zdrav", zaključio je Gilbert.