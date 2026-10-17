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"Dragi, volim te": Ana Ivanović objavila emotivnu poruku velikoj ljubavi

"Dragi, volim te": Ana Ivanović objavila emotivnu poruku velikoj ljubavi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ana Ivanović je posvetila posebnu čestitku bratu Milošu.

ana ivanovic emotivnom porukom cestitala bratu rodjendan Izvor: Instagram/Ana Ivanović

Nekada prva teniserka svijeta Ana Ivanović, objavila je emotivnu objavu na društvenim mrežama. Prelijepa Srpkinja je rođenom bratu Milošu posvetila posebne riječi povodom njegovog rođendana.

Ana uvijek rado ističe da je on bio njena najveća podrška tokom teniske karijere, ali i kasnije. Često dijeli fotografije sa njim, a ovog puta je samo u tri rečenice rekla koliko joj znači.

"Srećan rođendan dragi. Moj najbolji prijatelj i najveći oslonac. Volim te", napisala je Ana.

 Ko je brat Ane Ivanović?

Miloš Ivanović se nije bavio profesionalnim sportom kao Ana, ali se ispostavilo da je sport njegova sudbina, pošto je oženio Draganu Džajić, ćerku slavnog Dragana Džajića. On je četiri godine mlađi od Ane i često je viđen na košarkaškim utakmicama.

Bavi se biznisom i preduzetništvom, takođe pomaže u razvoju IT i poslovnih projekata svoje sestre Ane Ivanović u Beogradu. 

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Ana Ivanović u izazovnom izdanju
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

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Ana Ivanović Tenis

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