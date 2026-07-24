Na šta je Ana Ivanović potrošila prve pare? "Kupila sam to i onda su mi ukrali"

Ana Ivanović je u razgovoru sa Slavenom Bilićem pričala o mnogim detaljima iz života, pa tako i o tome na šta je potrošila novac koji je zaradila.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Ana Ivanović izbjegava javne nastupe, rijetko kada daje neke duže intervjue i izjave, ali je ovog puta napravila presedan. Sa novim selektorom Hrvatske Slavenom Bilićem je pričala o raznim temama u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" i otkrila je mnoge zanimljive detalje o svojoj karijeri.

Rijetko kada je govorila direktno o novcu, zaradi i svemu tome, ali je sada Hrvat iznenadio pitanjem. Zanimalo ga je na šta je potrošila prvi novac koji je zaradila?

"Ne sjećam se, nikad mi to nije bio primarni cilj. Prvi veliki poklon koji sam sebi kupila je bila za Novu godinu 2007/2008 godina. Kupila sam u Hong Kongu sebi 'Šanel' sat sa dijamantima", otkrila je Ana.

Ali, ubrzo je ostala bez poklona koji je sebi kupila. I to u glavnom gradu Francuske te iste godine.

"Na kraju su mi ga ukrali u Parizu na kraju godine. Kada su mi ukrali, potpisala sam sa 'Roleksom'. Bilo mi je žao, toliko sam to željela, prvo nešto što sam materijalno sebi kupila", zaključila je Ana Ivanović.

"Živim sa tri sina na Majorci"

Ana je ugostila Slavena i snimatelje u svojoj kući na Majorci i tu živi sa tri sina koja ima iz braka sa Bastijanom Švajnštajgerom - Luku (rođen 2018. godine), Leona (2019. godine) i Tea (rođen 2023. godine).

"Da, djeca idu u školu, ovdje živim, kupila sam kuću 2008. godine dok sam još igrala tenis, ovo mi je postao dom. Dosta je mirnije ovdje, provodimo dosta napolju, vrijeme je lijepo tokom cijele godine, imam tri dečaka, život je aktivan, lakše je sa njima biti napolju, družiti se. Škole su odlične", kaže Ana.

Trudi se da uživa u svemu tome, da provodi što više vremena sa svojom djecom.

"Nemam toliko slobodnog vremena. Ponekad imam vikende slobodne, koristim vrijeme za sebe i prijatelje. Volim da putujem, iako sam cijeli život na putu. Uživam u majčinstvu, to sam željela, to mi je prioritet, naravno tu je i posao. Cijeli život sam u toj strukturi, poslu, volim te nove izazove", poručila je Ana.

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